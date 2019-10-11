陸海軍官違反禁令兼差搞直銷　國防部：均已依規定查處

▲國防部。（圖／記者呂佳賢攝）



記者林銘翰／台北報導

有媒體11日報導，陸軍及海軍被踢爆有軍官違反軍中規定兼差直銷，直銷體系及活動遍布全台，甚至還穿華服參加傳直銷表揚大會。對此國防部表示，本案分別在104年及107年發生，均屬少數個案，且違犯規定者均已依相關規定查處。有關媒體報導所述「大批軍官涉及」等情事，與事實不符。

根據《時報周刊》報導，有一條由職業軍人組成的傳直銷上下線系統，成員都是30歲出頭的上尉軍官，在陸軍航特部、陸軍第四地區支援指揮部、海軍海軍左營後勤支援指揮部、戰鬥系統工廠等單位服役；直銷體系及活動遍布全台，軍官還穿華服參加傳直銷表揚大會，各軍種都相繼淪陷。

國防部表示，獲報上情後即已主動調查；並於爆料網站上蒐獲有關情資，隨即再次展開全面清查。經清查後，確實發現有少數現役軍官違反規定從事直銷；惟大部分僅有購買商品及參加課程行為，尚未有具體從事直銷的事證。另外，媒體所披露的照片，即為人員參加課程後的合影。

國防部說，依據「國軍人員不得在外兼職兼差規定」，已分別由陸軍、海軍司令部依個人所涉情節，分別核予「記過兩次」至「申誡兩次」不等之處分，以儆效尤。

國防部表示，將援引為案例教育官兵正確認知，持續宣導不得在外兼職兼差規定，以維工作紀律與國軍內部純淨。國防部也強調，切勿因少數觀念偏差幹部違犯規定，即抹煞大部分戮力於工作崗位上，捍衛國家安全的國軍官兵。

►他奶奶的美麗小秘訣