怪癖哥愛和女友「共用牙刷」！　她交往3年嚇壞急放生…　網：幸好有先同居

▲前男友認為共用一支牙刷是出於「愛」。（示意圖／記者李佳蓉攝）



記者黃可昀／綜合報導

一名女網友日前回老家，碰巧遇到曾交往3年的前男友，原本兩人感情穩定，甚至後來還住在一起，想不到同居不但沒讓感情變甜蜜，反而是場惡夢的開始。她表示，當年才剛同居就發現前男友有個怪癖，就是很愛偷用女朋友的牙刷，被抓包後竟然還說，「我是因為愛妳」，讓她傻眼至極，果斷和對方提出分手。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，原先和前男友的感情很穩定，以為彼此交往夠久了，可以進入到下一個階段，嘗試「生活在一起」，怎料這個決定卻讓感情徹底破裂。

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▲原PO同居一個月就果斷放生。非當事者。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



她無奈地說，「我實在無法接受以愛為名的共用一個牙刷…」前男友明明有自己的牙刷，卻老是愛偷用她的，理由只是因為「愛」，這種超越衛生觀念、過於前衛的愛人方式，讓原PO實在飽受驚嚇，就連她把自己的牙刷藏起來，還會被對方責備是不誠實，「我想尊重每個人的生活習慣，可是我一想到他吃完東西用我的牙刷，我就好想吐…」。

經過溝通後仍無法達成共識，所以原PO只好忍痛放生。其他網友表示，「 共用牙刷無法欸…想到就噁。」「同居真的會看到太多真實面貌。」「這太誇張了，共用牙刷我第一次聽到。」「這是衛生習慣問題，跟愛不愛是兩碼子事啊！」「幸好有先同居，至少不是結婚後才發現。」「我覺得～不尊重妳才是該分手的原因。」

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