台南市韓友會成立　會長鍾炳耀：目前會員500多人將積極拓展

▲台南市韓友會會長鍾炳耀（左一）指出，目前第一階段已有500多名會員，將積極招收韓友會會員，只要認同韓國瑜政治理念的朋友們，都可以申請入會。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市韓國瑜之友會10月11日中午舉辦成立大會，會長鍾炳耀指出，該會向台南市政府正式立案，中午舉辦會員大會，目前會員超過500人，中午以「寒國魚庶民宴」餐敘，菜名都以高雄市長韓國瑜的經典句或是與韓相關來命名，台南市韓友會的成立是認同韓國瑜的政治理念，成立後將積極展拓到全市各區。

會長鍾炳耀指出，台南市韓友會原本沒有正式立案，為展拓會務而向台南市政府申請正式立案，11日是第1屆第1次會員大會及第1屆第1次理監事聯席會，目前第一階段會員已有500多名會員，除會長以外，各區設有分會長，將積極招收韓友會會員，只要認同韓國瑜政治理念的朋友們，都可以申請入會。

今日許多會員都穿著國旗裝與會，餐會外還有攤商賣國旗相關的服飾、鞋子及旗幟等，場面相當熱鬧。韓友們高喊「韓國瑜當選」，大家情緒高昂。

中午「寒國魚庶民宴」取韓國瑜的諧音，菜色包括：賣菜郎選總統、禿子跟著月亮走、汗滴禾下土粒粒皆辛苦、愛與包容族群融合、凍蒜韓國魚、台灣安全人民有錢、韓國芋發大財、莫忘世上苦人多、瓜果產台灣、瑜友榮焉等，將韓國瑜相關的詞句化為食材，富含特殊意義。

鍾炳耀說，他希望未來的總統能守護中華民國，傳承中華文化，認同韓國瑜要讓人民過好日子的理念，因此他在2019年7月成立台南韓友會，運作許多宣傳造勢活動，協助韓國瑜通過國民黨總統初選，目前已完成階段性任務，接下來韓國瑜要投入2020總統大選，他與韓友們都希望韓國瑜能永久作為庶民代表，所以決定向政府申請正式立案社團，永續經營為韓國瑜邁向總統之路，以實際行動加油打氣。