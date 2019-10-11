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漢德克獲文學獎惹爭議　阿爾巴尼亞總理：諾貝爾獎令人作噁

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▲▼2019年諾貝爾文學獎得主，奧地利作家漢德克（Peter Handke）。（圖／路透）

▲2019年諾貝爾文學獎得主，奧地利作家漢德克（Peter Handke）。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

2019諾貝爾文學獎得主10日公布，由奧地利作家彼得.漢德克（Peter Handke）獲得，雖然他被譽為二戰後德語文學的重要作家，卻引來諸多紛爭，過去爭議也一一浮上檯面。漢德克被認為是已故的巴爾幹屠夫、塞爾維亞強人米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）的仰慕者。

綜合外媒報導，1990年代南斯拉夫的血腥內戰中，漢德克強力捍衛塞爾維亞，也曾在作品中把巴爾幹戰爭時期的塞爾維亞描繪成受害者，比喻為納粹德國統治下的猶太人，但這些話後來都被撤回了。

2006年漢德克參加南斯拉夫前總統米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）的葬禮，在致詞時替這名犯下戰爭罪、種族屠殺罪的塞爾維亞民族主義者辯護，因此受到外界的批評，痛斥他是「法西斯主義者」、「否定種族滅絕者」，而他則認為這些抗議者「侮辱了文學的嚴肅性。」

阿爾巴尼亞總理拉瑪（Edi Rama）得知漢德克獲獎消息後，在推文上痛批，「從未想過諾貝爾獎會令人作噁」，並稱極富聲望的瑞典學院做出了錯誤的決定。

學院成員馬特斯.馬爾姆（Mats Malm）兼常任秘書表示，「諾貝爾文學獎是從文學和美學角度頒發的。在文學質量和政治考慮之間取得平衡不是學院的職責。」其獲獎理由是，「運用語言的獨創性產出深具影響力的作品，探索周遭環境與人類經驗的獨特性。」

現年76歲的漢德克馳騁文壇半個多世紀，被視作「德語文學活著的經典」。2004年，奧地利女作家葉利尼克（Elfriede Jelinek）獲得諾貝爾文學獎時，也不忘向他致敬：「漢德克比我更有資格獲獎。」

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