凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

▲日本將於22日舉行德仁天皇即位遊行。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合報導

考量到日方在貿易爭端的立場，南韓青瓦台一名官員11日表示，總統文在寅（Moon Jae-in）沒有計畫參加日本天皇德仁（Naruhito）的即位儀式。這個決定增加了南韓總理李洛淵（Lee Nak-yon）屆時出席的可能性，目前還不清楚，南韓是否已正式通知日本此事。

《韓聯社》報導，文在寅的助手早前曾表示，希望總統能與日本首相安倍晉三在天皇德仁的即位儀式期間會面，在解決爭端方面獲得進展。不過，青瓦台一位匿名官員11日則表示，文在寅沒有打算出席本月22日在東京展開的即位儀式。

報導指出，文在寅是否現身，取決安倍政府的態度，然而日方並未出現改變策略的意圖。對於文在寅來說，就算他出席即位儀式，未必能獲得外交成就。

▲南韓總統文在寅試圖軟化態度，日方仍冷冰冰 。（圖／路透）

根據日本媒體，安倍計畫與到時來到東京的50名外國賓客會面，據悉他願意與李洛淵展開一對一的簡短對話。

日本7月針對南韓實施出口限制，此舉顯然是抗議南韓法院判決，日企必須賠償二戰時期南韓徵用工的損失。南韓也展開出口管制措施，並發表一系列措辭強硬的聲明。

文在寅於8月15日演講中試圖遞出橄欖枝，他表示，如果日本選擇對話、合作的道路，「我們將樂意攜手。」然而，日本一直沒有對此回應，使得南韓決定不再更新交換軍事情報的雙邊協議，該文件將於11月下旬到期。

►非軍事區曾象徵兩韓分裂 文在寅提議打造「國際和平地帶」盼共同繁榮