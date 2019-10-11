西門町買25元餡餅…咬出白繩！老闆「是龍蝦鬚」超唬爛　結局大逆轉笑噴

▲原PO買了一個餡餅，發現裡面有條繩子。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

一名男網友日前到西門町，買了一個25元餡餅，咬幾口後發現有條繩子，就拿去跟老闆反映。老闆把線拉出來看，就說「這是龍蝦的鬍鬚」，讓原PO傻眼「尼馬的，餡餅會包龍蝦肉喔？」網友也紛紛喊扯。沒想到3個小時過後，原PO更新貼文，說他仔細查看，發現似乎真的是龍蝦鬍鬚，超級大逆轉讓其他人笑瘋。

這位男網友在臉書《爆怨公社》貼出照片，文中表示，「西門町買一個餡餅25塊，裡面發現一條繩子」，他就拿去跟老闆反映，對方拉出來一看，說是龍蝦的鬍鬚，讓原PO直呼「尼馬的，餡餅會包龍蝦肉喔，還龍蝦的鬍鬚勒！」

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▲▼繩子被包在餡料中，老闆說是龍蝦鬍鬚。（圖／翻攝自爆怨公社）

仔細看看原PO貼的照片，只見原PO咬了幾口餡餅，但餡料中卻有一條白色的繩子彎曲著，就有不少網友覺得是老闆唬爛，「25元買到一則笑話，值得了」、「再凹阿」、「老闆很幽默呢，麻煩他換一個包龍蝦肉的」、「原來是聾瞎的噓～沒事沒事」、「尼龍繩就尼龍繩，這老闆……」

▲結果原PO仔細一看，覺得老闆說的是實話。（圖／翻攝自爆怨公社）

沒想到過了3個小時，原PO更新貼文，「抱歉！經過我本人用手感仔細查看，還有鬍鬚的紋路，確實是龍蝦的鬍鬚，誠實的老闆。」超級大逆轉讓其他人笑噴，「哈哈哈哈，會不會是老闆是要炫耀說他不久前吃了龍蝦」、「龍蝦是老闆的午餐啊」、「你誤會了，是老闆邊吃龍蝦邊包，並沒有要包龍蝦肉」、「老闆說，難怪我午餐ㄉ龍蝦沒有鬚。」

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