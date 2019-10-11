行政院長蘇貞昌參觀台灣設計展　讚許屏東設計能量

▲行政院長蘇貞昌11日參觀台灣設計展，稱許屏東的創設計能量。 （圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政院長蘇貞昌11日在經濟部長沈榮津、屏東縣長潘孟安陪同下參觀台灣設計展，他花了2個多小時參觀屏東市台糖縣民公園、屏東菸葉廠展區，讚許這次設計展讓大家看見「超級南」屏東的創設計能量。



蘇院長指出，台灣設計展的核心價值在於串聯中央與地方資源，透過設計的轉化、加值，展現更多社會生活與產業科技的改善方案。今年台灣設計展把屏東很有特色的在地產業、人文歷史、社會福利，加上新穎的設計元素，以超級市場的概念，打造了一個最有屏東味的設計超市。

蘇揆說，潘縣長從年初的台灣燈會到10月台灣設計展、國慶焰火，令各界驚豔，讓人看到潘縣長對縣政的用心。特別是這次設計展串連三大歷史場域，經由各策展人豐富的設計觀點，帶領大家看見很多屏東在地的故事，在地生活的樣貌。

縣長潘孟安感謝各界對台灣設計展的支持，從5日開展至今參觀人潮已破百萬人次，並強調今年在屏東舉行的台灣設計展，打破大眾對「設計」既有的框架，運用設計的手法勾勒屏東的過去、現在、未來，呈現在地生活美學，讓大家見證屏東的軟實力。

台灣設計展展期至10月20日止，詳細資訊請上台灣設計展官網查詢https://www.designexpo.org.tw。