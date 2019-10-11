只有民進黨能守護台灣？　韓國瑜競辦：用抹紅遮蓋施政無能

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康、洪靖宜攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜10日公布「兩岸政策白皮書」，將依循國民黨一貫對中政策「九二共識一中各表」作為兩岸交流基礎，遭民進黨主席卓榮泰嗆「請韓國瑜到中聯辦講一次」。對此，韓國瑜競選辦公室發言人葉元之表示，總統府好像只剩下抹紅這一招，「把抹紅當作自己施政無能的遮羞布」。

韓國瑜10日發表兩岸論述，他表示，民進黨每次到了選舉就販售亡國感，這是不負責的政治行為，請海內外同胞注意，現任總統蔡英文執政3年交不出成績單，選舉一到就靠販賣亡國感騙選票，這不是負責任政治人物跟政黨所做的。

韓國瑜表示，他要提出四點兩岸願景跟主張。第一，一定要捍衛中華民國主權，堅持一中各表的九二共識；第二，兩岸要恢復互信，重建兩岸對話的架構；第三，建立朝野對話機制，形成內部共識；第四，以台灣民主化經驗，為中國大陸的政治改革提供借鏡，只有大陸民主化，才能確保兩岸和平發展。

韓國瑜表示，兩岸目前不存在統一或獨立的條件，這一代人無權限制下一代人的選擇，我們的責任，是努力推動建立朝野對話機制，尋求台灣內部的兩岸共識，營造更有實力、更和平的環境與條件。最後他強調，「台灣不是任何人的附屬品，我們不會允許有人傷害台灣，只要有必要，全體國人以及我本人，一定會拿著槍來捍衛中華民國的主權。」

針對韓國瑜的兩岸論述，卓榮泰在臉書回嗆，「不需要一直計算小英總統雙十演說中講了幾次中華民國？幾次台灣？韓市長，『你進去過中聯辦「一次」就夠了！』」

葉元之11日回擊卓榮泰，稱民進黨好像只剩下抹紅這一招，「把抹紅當作自己施政無能的遮羞布」，希望蔡英文真的可以提出一個治國的辦法，不要好像「義和團團長」一樣亂罵、操作民粹，這樣對國家沒有幫助。