熱烈歡迎習近平！　拉近一看印度2000學生全戴「人臉面具」

▲印度學生排字歡迎習近平。（圖／翻攝自印度時報YouTube）



記者劉亭／綜合報導

中國國家領導人習近平今（11）日離開北京，前往印度進行第二次非正式會晤。為了迎接貴賓，印度一所學校安排了約2000名學生，坐在空第上排出「習近平」3個字，並且每人都還戴著習近平的面具。

根據印度時報（The Times of India）報導，習近平預計於11至12日造訪印度邦泰米爾納德（Tamil Nadu）清奈（Chennai），並與印度總理莫迪（Narendra Modi）會面。而印度一所學校安排驚喜活動，歡迎習近平的到來，並預先進行了預演。

▲習近平與莫迪第一次非正式會晤。（圖／新華社）

影片中可見學生們統一穿著紅色制服，最上方放著習近平本人的巨幅照片，中間則用英文貼出HEARTY WELCOME（熱烈歡迎），下面由學生排出「習近平」三個簡體字，旁邊則有許多人搖著印度國旗、五星旗，拉近一看更發現，每位學生臉上都戴著習近平的面具。

這是中共慶祝建政70週年後，習近平得首次出訪，在2018年4月時莫迪曾造訪武漢，兩人展開了第一次的非正式會晤。中國外交部次長羅照輝透露，本次將會就中印關係發展的全域性、長期性和戰略性問題深入溝通，為下一階段中印關係發展確定基調、指明方向。