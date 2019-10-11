「判斷還停在舊時代」　蔡英文：國民黨不敢批對岸！只對內開砲

▲總統蔡英文碧山巖開漳聖王廟參拜受到大量支持者歡迎。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

兼任高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜在發表兩岸政策白皮書時，批評蔡英文政府兩岸是失控列車。對此，蔡英文11日受訪時回擊，國民黨的判斷還停留在舊的時代，現在區域跟國際很不一樣，「到現在國民黨還是不敢批評對岸，只對內開砲無助團結」。

由於韓國瑜在發表新的兩岸政策白皮書時指出，現在蔡政府的兩岸政策是失控列車，而且根本就是一個「仇中害台愛自己」，還用「亡國感」來爭取選票。

蔡英文下午接受媒體訪問時表示，現在整體情勢，國民黨的判斷還留在舊的時代，現在區域跟國際很不一樣，在這麼強烈與複雜情況下我們必須要謹慎的面對，不能過度的樂觀。

蔡英文強調，在處理兩岸問題是非常謹慎，不冒進，也不挑釁，但堅守國家立場，堅守我們的主權，也跟跟理念相同的國家、朋友，一起來守住台灣的主權跟台灣人的尊嚴。

蔡英文認為，國民黨必須要理解到現在的情勢，不是挑釁，而是對岸步步進逼才是問題所在，如果國民黨不知道台灣現在是必須要團結的時候，唯有團結才有力量面對對岸的壓力，「到現在國民黨還是不敢批評中國，只是對內開砲無助團結，無助面對兩岸問題」。

對於韓國瑜聲稱到了11月在支持度上可以跟蔡英文「黃金交叉」？蔡英文說，她現在是現任總統，所以還是要以國政優先，整體選戰依照既有的規劃，依照規劃來進行，策略還是爭取最多人的支持，團結最多的力量，希望所有的支持者不要鬆懈，在最後90幾天還是要全力打選戰，打出最好成績。

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