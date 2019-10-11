「碰！碰」偷車賊衝撞警車束手就逮　網：像電影情節真實上演

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▲桃園警匪追逐嫌犯著贓車與警車碰撞後就逮。（圖／蘆竹警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一位網友在臉書社團po文，雙十連假在家中看電視，突然聽到2次很大聲的碰撞聲，往外一看，車子撞到路旁停車，然後旁邊還有2部警車，原以為是單純一般車禍，結果是警察抓偷車賊的警匪追逐，宛如電影情節真實上演。2名偷車賊也在案發後不到2小時遭逮捕。

▲張姓嫌犯一度欲逃走為警方迅速壓制。（圖／記者楊熾興翻攝）

警方表示，被害人於11日11時30分發現停放在蘆竹區五福一路上的小客貨車遭竊，連忙趕到蘆竹警分局南崁派出所報案，才剛進派出所沒多久，就接到熱心友人電話稱，看見一輛「很像」他的車行駛在六福路上。

▲警方在案發不到2小時逮捕偷車賊。（圖／記者楊熾興翻攝）

員警不敢大意，隨即動員5名警力分駕2輛警用汽車及機車前往搜尋，並且很快地就發現了失竊車輛。當時涉嫌偷車的58歲張姓與28歲許姓2男一見到警車，連忙倒車打算逃逸，過程中還擦撞了路邊停車的3輛小客車。最後許、張2人所駕之贓車與警車發生碰撞後，遭員警逼迫停下，最後於12時45分在仁愛路3段260巷口當場將張姓男子押制逮捕。

警方圍捕過程歷時10餘分鐘，且無任何人員傷亡，最後被害人遭竊之車輛也順利尋回。有關嫌疑人犯案動機，目前正由蘆竹分局深入調查中。

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