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影／曾參與示威！香港15歲失蹤少女成「全裸浮屍」　同學曝細節：案情不單純

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記者朱世凱／綜合報導

香港社交論壇自上（9）月開始流傳著一則尋人啟事，不料同月22日就傳出在油塘發現一具女性浮屍。警方初步調查認定，死者為今年15歲的陳彥霖，與尋人啟事中的人物相符。據悉，這名少女曾參與過反修例的示威活動，同學們都認為她沒有自殺動機，令不少人質疑案情不單純。

▲▼陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

▲陳彥霖與朋友約好隔天一起放學，最終卻不幸成為浮屍。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

綜合港媒報導，尋人啟事上寫著，15歲陳彥霖於9月19日下午2點15分在港鐵美孚站與友人分開後失蹤，身高1.53米、中等身型、灰金色頭髮；沒想到3天後，油塘附近的海面就發現一具全裸的女性浮屍。警方認定，受害者就是尋人啟事中的人物，死者死因有待驗屍後確定，案件列為「屍體發現」，交由東區重案組跟進，暫時認為事件無可疑之處。

▼朋友認為陳彥霖個性開朗，不可能會選擇自殺。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書，下同）

▲▼朋友認為陳彥霖個性開朗，不可能會選擇自殺。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

報導提到，陳彥霖就讀職業訓練局國際青年學院（Youth College International），網友得知消息後，今（11）日早上特地前來該校展開悼念活動。上午10點多左右，10多名身穿黑衣及口罩人士逐一上前鞠躬，並且在長椅上擺放一束束白色鮮花，地上點燃白色蠟燭，還有人在地上寫下「文宣」，誓言要為陳同學討回公道。

陳彥霖2名女性朋友表示，他們在9月19日港鐵美孚站最後一次見到彥霖。當時彥霖身穿背心、精神狀況不太好，說是「因為前一晚沒有睡好覺，不太舒服」，不過因為她性格開朗，所以看不出有異樣，依舊保持樂觀的一面。朋友說，「她還約我第二天要一起放學。」

▲▼朋友認為陳彥霖個性開朗，不可能會選擇自殺。（圖／翻攝自Chan Yin Lam臉書）

雙方分開後，彥霖一直持續用通訊軟體「WhatsApp」和朋友保持聯絡，其間彥霖曾向朋友提到她到了荃灣、太子及尖沙咀站，可是直到下午5點開始，彥霖就再也沒有回覆。同一天，彥霖也曾透過snapchat向朋友說「我愛你」、「多謝你整天都陪我，好開心！」、「與你同班好像我們是家人呢」。

隔天早上，朋友打電話給彥霖打算一起上學，但一直沒人接聽；不久後，港鐵調景嶺站職員回電說，「彥霖的電話與畫簿遺留在調景嶺站」。之後朋友就在學校找到了彥霖的第二隻手機、身份證和學生證，並且認為「事有蹺蹊」就趕緊通知學校跟進。

▼不少網友號召要為陳同學討公道。（圖／翻攝自香港連登討論區）

▲▼不少網友號召要為陳同學討公道。（圖／翻攝自香港連登討論區）

同校的廖同學透露，「自己的朋友參加遊行時曾經看過彥霖」，沒有想過自己在網路上看到的尋人啟事會是同校同學，希望這次的追悼活動能讓學校調閱監視器去查明事件。

香港知專學院一名男教職員到場鞠躬後也認為彥霖死因不單純，「警方沒有清楚交代細節，我覺得有點不明不白」；他更認為彥霖的死與反修例活動有關，「因為如果是自殺的話，怎麼可能會是全裸？」據悉，學校已經向死者家屬表達關切，對於此事深表遺憾。

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