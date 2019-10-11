「 佼佼」黃子佼擔任台灣設計展一日店長　感受屏東在地生活

▲知名藝人黃子佼11日應邀到台灣設計展擔任一日店長，帶領民眾參觀最具屏東味的設計超市。旁邊是縣長潘孟安。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

綽號「佼佼」的知名藝人黃子佼11日應邀到台灣設計展擔任一日店長，帶領民眾參觀最具屏東味的設計超市，在屏安村展區操作全齡通用的不滴水洗頭神器，也到文化觀光館「屏東ya」感受屏東特有的文化路徑，行銷屏東嚴選的文創好物，與民眾近距離互動。

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▲▼黃子佼、一日店長。

黃子佼長年主持人間衛視創藝多腦河節目，以深入淺出的方式介紹文創領域優秀實踐者、訪問創意人才如何突破框架展現台灣的軟實力，長期關注藝文的他從2015年來擔任台灣文博會大使，今年首度受邀擔任台灣設計展一日店長，當他一現身會場，大批民眾立即湧上前，也為設計展再衝出高人氣。

黃子佼以一日店長的身份帶領民眾從「屏安村」出發，該展區以屏東竹田西勢樂智園區為策展主題，打造一個全齡共融、屬於屏東人的超級烏托邦。他特別停留在「抬槓理容院」，在工作人員協力示範下，現場操作不滴水洗頭機幫民眾洗頭，吸引民眾圍觀。並在屏東獨創的長輩小綠人交通號誌前與民眾開心合照。

接著，黃子佼與民眾走到｢屏東YA」展場，展區呈現許多歷史建築、祭典儀式、生態旅遊、好食展示等各種故事與物件，黃子佼也向民眾介紹他所認識的屏東，尤其看完這些展示，讓人以全新的角度了解屏東的多樣面貌。

黃子佼表示：「美學的養成，從生活做起」，台灣設計展以全方位的生活設計概念，串聯屏東在地的食衣住行育樂等需求，透過設計元素轉化讓人驚豔，值得來參觀感受屏東的在地生活。