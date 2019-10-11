上尉軍官兼差搞直銷辦表揚大會　海軍「記過兩次」懲處

▲海軍司令部大直營區。（圖／取自中華民國海軍臉書）



記者林銘翰／台北報導

有週刊11日報導，海軍一名上尉軍官違反軍中規定兼差直銷，直銷體系及活動遍布全台，甚至還穿華服參加傳直銷表揚大會。對此，海軍司令部表示，經查照片中有五名海軍現役軍官，其中有一名周姓軍官與其妻共同從事直銷，已依照「國軍人員不得在外兼職兼差規定」核予該周姓軍官「記過兩次」處分。

根據《時報周刊》報導，有一條由職業軍人組成的傳直銷上下線系統，成員都是30歲出頭的上尉軍官，在陸軍航特部、陸軍第四地區支援指揮部、海軍海軍左營後勤支援指揮部、戰鬥系統工廠等單位服役；直銷體系及活動遍布全台，軍官還穿華服參加傳直銷表揚大會，各軍種都相繼淪陷。

海軍司令部表示，海軍每日皆注搜各社群網站，如有海軍相關情資，即主動調查瞭解，今年7月發現爆料網站有照片直指國軍人員從事直銷，海軍也隨即展開調查。

海軍司令部指出，經查照片中有五名海軍現役軍官，其中有一名周姓軍官與其妻共同從事直銷；另四名軍官經友人介紹僅有購買商品及課程，尚未有從事直銷事證，而網站中的照片則是成員上完課程的合影，並非宣傳照片。海軍司令部依「國軍人員不得在外兼職兼差規定」核予該周姓軍官「記過兩次」處分；其餘四位軍官核予「申誡兩次」處分。

海軍司令部表示，海軍將援引為案例持續加強宣導要求官兵不得在外兼職兼差，杜絕類案肇生，以維工作紀律。

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