南韓家暴犯不得國際結婚！越南新娘遭虐案換來新法　最快明年10月上路

▲ 越籍女子遭丈夫重毆，2歲的孩子上前安慰。（圖／翻攝自YouTube／강아지회무침）

記者陳宛貞／編譯

南韓7月發生一起驚悚的家暴案，一名越南籍女子因不善韓文遭南韓老公家暴長達一個月，某天因晚餐料裡不合丈夫心意被瘋狂毆打，影片在各大網路論壇瘋傳，也促使立法機構推動「改善婚姻移民制度法案」。南韓法務部宣布，最快明年10月起，家暴前科犯便不得與外籍人士結婚。

根據《韓聯社》，法務部10日指出，《出入境管理法施行規則》修正案內容包括犯下家庭暴力罪被處罰金以上刑罰的南韓公民不得以結婚及同居為由，申請讓外籍人士入境南韓，將在14日進入立法前的預告階段。

此外，修正案上路後，不論紀錄經過多久，只要是家暴前科犯都不得國際結婚；犯下兒少性犯罪被處罰金以上刑罰者、犯下性暴力及特定暴行罪被處實刑者則是10年內不得國際結婚。

法務部說明，修正案預計在2020年4月對民眾公開，蒐集民眾意見6個月後正式上路，期盼修正案施行後，能夠在外籍人士入境前扼殺悲劇發生的可能，保護婚姻移民的人權並改善國際結婚的家暴問題，向健全的制度邁進。

此前，全羅南道一名36歲男子涉嫌在家中以拳頭、雙腳及鈍器，在2歲的孩子面前對30歲的越籍配偶施暴，7月被捕。同住的一個月間，男子以妻子韓文不好為由，經常酒後辱罵，接著開始肢體暴力。而受虐的女子來到南韓一個月後，最擅長的一句韓文竟是「我錯了，請不要打我」。這段影片在網路上引起公憤，也使南韓開始正視外籍配偶遭家暴的社會問題。

►影／2歲孩面前遭夫摑掌重毆「抱頭狂抖」 越南新娘最流利的韓文：我錯了

►我沒有遲到，是時間遲到了！