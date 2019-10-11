餵吃百頁豆腐！「宜蘭嬤噎住」心跳停了　送醫搶救昏迷指數3

▲宜蘭一名曾姓婦人吃百頁豆腐時不小心噎到險送命，緊急送醫後已恢復生命跡象。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男、徐愷昕／宜蘭報導

宜蘭消防局11日上午8時30分許獲報一名83歲曾姓婦人在吃百頁豆腐時不慎噎到，一度沒有呼吸心跳，消防人員趕到現場後及時將老婦人送上救護車，沿路不斷對她進行CPR，所幸到院時已恢復生命跡象，不過昏迷指數只有3，仍有生命危險。

宜蘭員山鄉一名曾姓婦人11日上午外籍看護在餵她吃百頁豆腐時不幸噎到，救護隊員陳俊翰、孫誠睿及役男鄭亦辰獲報後火速前往救援，他們抵達後發現曾婦已無意識、臉色蒼白對痛無反應且無頸動脈脈搏，情況相當危急，便立即實施心肺復甦術(CPR)、嘗試異物排除，清空其呼吸道，並將她送往陽明大學附設醫院急救。

救護人員成功在救護車上將曾婦卡住的哽塞物百頁豆腐取出後，持續對她實施心肺復甦術，所幸在送醫後成功恢復呼吸心跳。

▲宜蘭一名曾姓婦人吃百頁豆腐時不小心噎到險送命，緊急送醫後已恢復生命跡象。（圖／記者游芳男翻攝）

消防局在此呼籲民眾若發現有人無正常呼吸時，應儘速啟動生命之鏈，實施心肺復甦術並同時向119報案求救，以爭取更多搶救黃金時間，另外，消防局也將開授自救救人的技能，民眾可踴躍報名參加。

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