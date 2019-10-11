泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國呵叻皇家大學（Nakhon Ratchasima Rajabhat University 簡稱NRRU）日前在《PLOS ONE》期刊上發表了一項研究，他們表示在泰國發現了一種之前從沒見過的恐龍化石，而這個新恐龍化石可能是屬於掠食性恐龍的一種，並且命名為「Siamraptor suwati」暹羅鯊齒龍。

研究報告顯示，這個從沒見過的新恐龍大概是生存於1.35億年前的白堊紀時代，身長大約8公尺長，且有尖尖的像鯊魚形狀一樣的牙齒，目前可推測應該是同時期體型最大的掠食性恐龍，而同時期生存的大動物則有暴龍、三角龍和鯊魚等等。

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／翻攝自《PLOS ONE》）

另外，在這次考古研究中一共發現了22塊恐龍身體部位的化石，其中包括了頭、牙齒、脊椎、尾巴和四肢，但都個別分屬於4隻不同的恐龍。他們也推測「Siamraptor suwati」應該是用兩隻後腳行進，前腳則是用於抓、掠取食物。

這個研究是NRRU和日本福井縣立大學的研究人員共同合作，其中一名日本古生物學專家三木（Soki Hattori）表示，「Siamraptor suwati」的體型是同時期中最大的，又是掠食性動物，因此非常有可能是當時食物鍊的最頂端，不具任何天敵。

對於發現新物種，美國馬里蘭大學的教授托馬斯（Thomas Holtz）則表示，「Siamraptor suwati」和同時期的掠食性動物最大的差別在於，它們攝取食物的方式並非像同期的普通掠食性動物那樣把獵物的骨頭粉碎然後吃掉，而是和現代的大型貓科動物很像，將獵物的肉一片一片的咬下來。因此「Siamraptor suwati」的發現也展示了未來動物的進化。