　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／路透）

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

泰國呵叻皇家大學（Nakhon Ratchasima Rajabhat University 簡稱NRRU）日前在《PLOS ONE》期刊上發表了一項研究，他們表示在泰國發現了一種之前從沒見過的恐龍化石，而這個新恐龍化石可能是屬於掠食性恐龍的一種，並且命名為「Siamraptor suwati」暹羅鯊齒龍。

研究報告顯示，這個從沒見過的新恐龍大概是生存於1.35億年前的白堊紀時代，身長大約8公尺長，且有尖尖的像鯊魚形狀一樣的牙齒，目前可推測應該是同時期體型最大的掠食性恐龍，而同時期生存的大動物則有暴龍、三角龍和鯊魚等等。

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／翻攝自）

▲泰國新發現的恐龍Siamraptor suwati。（圖／翻攝自《PLOS ONE》）

另外，在這次考古研究中一共發現了22塊恐龍身體部位的化石，其中包括了頭、牙齒、脊椎、尾巴和四肢，但都個別分屬於4隻不同的恐龍。他們也推測「Siamraptor suwati」應該是用兩隻後腳行進，前腳則是用於抓、掠取食物。

這個研究是NRRU和日本福井縣立大學的研究人員共同合作，其中一名日本古生物學專家三木（Soki Hattori）表示，「Siamraptor suwati」的體型是同時期中最大的，又是掠食性動物，因此非常有可能是當時食物鍊的最頂端，不具任何天敵。

對於發現新物種，美國馬里蘭大學的教授托馬斯（Thomas Holtz）則表示，「Siamraptor suwati」和同時期的掠食性動物最大的差別在於，它們攝取食物的方式並非像同期的普通掠食性動物那樣把獵物的骨頭粉碎然後吃掉，而是和現代的大型貓科動物很像，將獵物的肉一片一片的咬下來。因此「Siamraptor suwati」的發現也展示了未來動物的進化。

ET快訊
韓國玩4天8000元...台灣人照樣瘋出國　小資妹搖頭點出真
夢到男友說再見！女哭醒衝住處驚見封鎖線　近看他已成發臭黑屍
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

外媒實測馬自達Skyactiv-X引擎油耗嚇死人　一公升能跑27.02公里

伊朗油輪突爆炸起火「石油流入紅海」　當地媒體：2導彈擊中

水中暗黑大物現身吸走遙測魚雷　美軍大喊：快把潛水人員救上來！

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

南韓家暴犯不得國際結婚！越南新娘遭虐案換來新法　最快明年10月上路

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

國慶演說蔡英文講6次「中華民國」　不分藍綠！提主權連馬英九也拍手

韓演說「中華民國了不起的國家」　下一秒巨幅國旗背板突然崩落...

厚臉皮薩摩耶「懶躺前院不回家」 媽拚命抱不動...網笑：牠要肉肉啦

大陸民主化兩岸才能和平發展！　韓國瑜穿國旗衣戰力+9：拿槍捍衛主權

被爆虐狗！警犬訓練所「鞭打、猛踹」　死了就地掩埋...同伴含淚抖縮狗籠

否認電話中「被川普勒索」　烏克蘭總統：沒興趣干預美國大選

凍到最低點！日天皇德仁即位儀式　青瓦台：文在寅不出席

泰國發現白堊紀最大「鯊齒龍」　吃獵物肉一片片的咬

他發現啤酒消失　調監視器驚見「水電工勾金髮妹」進屋激戰…女主角太面熟！

南韓家暴犯不得國際結婚！越南新娘遭虐案換來新法　最快明年10月上路

快訊／諾貝爾和平獎揭曉！　衣索比亞總理阿邁德獨得

害羞男上網查「如何交朋友」…傻笑撫摸陌生學妹手臂　恐被關10年

主播媽棚內直播土軍攻打敘北突發新聞　萌娃亂入討奶喝

40歲OL工作12年月領4萬！　絕望PO文慘被知名企業家狠嗆：妳才完蛋啦

優秀醫師怕賺不夠　騙妻外出「跑去跳橋尋短」路人阻止遭甩手…慘聽趴答聲！

2柴開演唱會太嗨！　黑柴高速「抖抖抖」大秀頂跨舞

「1盤10元便宜賣」　她見亮點笑：毛毛的那盤包起來！

具惠善控安宰賢「酒醉暴力」　被轟去看精神科…反擊：是他婚姻不忠！

老公6年不激戰...「提槍就軟掉」！人妻崩潰求救　網驚揭暗黑真相

高山茶拍賣價每斤5萬元　最終加碼20萬捐嘉縣社會局助弱勢

阿嬤養的！計畫通歐告「偷內衣」　享受「被追換肉肉」

哈吉貝直逼日本關東！　11至13日航班異動懶人包看這篇

「大坨棉花糖」懶躺前院拒回家！馬麻彎腰抱哀號　網笑：牠要肉肉啦

東照山關帝廟喵皇撥罐「求開」　網催：來人～快幫忙！

好市多收費停車！她30mins超順結帳　讚爆「真實人潮」一次除淨巨雷

18禁！法鬥版「愛情動作片」　打開監視器媽傻：我看了啥

國際熱門新聞

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

哈吉貝恐登陸！日本停駛停飛、超市關閉

合照比OK手勢　環球影城員工開除

女嬰泡進67°C熱水　皮膚融化慘死

南方四賤客新片直接髒話嗆中國

烏干達通過「同性戀死刑法案」　當地LGBT崩潰求救

CNN主持人問哈登「中國最敏感問題」　秒遭制止

土耳其威脅　放行360萬難民入歐

屁孩哥搬化糞池蓋玩捉迷藏　5歲妹跌進「被屎滅頂溺死」

下架全港抗爭地圖！庫克：已違法

父親眼目睹熟女從「4m高遊樂船噴出」擊中兒爆血

工人除草發現「被白蛆覆蓋的肉」竟是屍體被分8塊

哈吉貝襲日　破壞力1958年來最強

機師空姐飛機上互毆影片曝光！

更多熱門

相關新聞

主播媽報導戰爭新聞　萌娃亂入討奶喝

美國NBC新聞台的主播考特妮（Courtney Kube）在9日播報直播新聞時，她4歲的兒子雷恩（Ryan）突然跑進畫面中找媽媽撒嬌，影片一出來也萌翻網友，而當兒子亂入當下時，考特妮也表現鎮定，立即請導播切換畫面，展現了專業的一面。

加州酒店2023年起禁提供小罐沐浴用品

慶祝國慶　彰化嘉年華遊行超吸睛

爸爸回來了！聰明汪卻轉身回籠子

故宮與泰國國家探索博物館機構締結姐妹館

關鍵字：

國際要聞泰國考古白堊紀恐龍食物鍊

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 南方澳 韓國瑜 尹衍樑 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 王瞳馬俊麟 具惠善安宰賢

熱門新聞

清秀妹東區脫褲！起身腳下多一顆噁吐網

「1500元枕套變金鍊」她一取貨慘哭

台女遊長灘島「比基尼太露」被罰

連千毅70萬勞力士「鑑定結果」出爐

虎科閨蜜遭砂石車輾碎　另一角度畫面曝

清晨叫熊貓！她多訂1碗　外送員暖哭

連假高乘載！他放大絕蒙混　結局QQ網笑炸

虎科大2女遭砂石車輾斃　父見碎屍哭癱

撞擊畫面曝光　熊貓外送員遭貨車猛撞身亡

高加索做錯事被鍊！委屈塞爸懷裡

孫生和女粉互動…突被男子衝上台揍

編劇為何賜死《天空之城》慧娜？

20歲女大生中邪！母淚「女兒每晚被硬上」同學吐實情

高材生剝皮肢解流浪狗！自曝影片：燉肉太香

酷炫餐廳伸手　網抓包疑摸瑀熙腿

更多

最夯影音

更多
虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...

虎科大2女遭砂石車拖行30m輾斃 父認屍癱軟：說不定不是我女兒...
手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

手推車逆襲！機車阿伯「90度大轉」　秒加速飛騎進海...安檢人員跳海救人

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

「自小被害慘」不用手機的獨行俠　10年無家用電話...想找他靠運氣

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

見怪男路邊尿尿！婦人倒車避開　他抓狂攻擊「猛敲窗+扳後視鏡」

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

清秀妹「東區街頭脫褲」蹲地直接拉　起身多一顆...網噁吐：廁所很難找？

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

摩鐵「八腳獸傳奇」

談到台灣汽車旅館少不了催情設備八爪椅，在明查暗訪後向你道來這段摩鐵史的有趣一頁

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面