影／女「異國網戀」差點被騙2千歐元！　警苦勸：台灣很多很好的

記者洪靖宜／高雄報導

高雄一名51歲的鄭姓女子透過網路認識一名自稱是中澳混血兒，稱男友打算從歐洲飛來台灣陪伴她，因機票旅費不足，先請鄭女匯25萬元給他，無奈鄭女經濟並不寬裕，只能先匯2千歐元(約台幣6萬多)，經銀行行員通報，員警到場耐心的解釋這是詐騙，人都還沒見到不要匯錢，更勸說「要認識台灣就很多很好的，男生有心早就來找你了，講一堆藉口幹嘛」，才讓鄭女驚覺是詐騙，保住積蓄。

▲鄭女拿出對話紀錄給員警看。（圖／記者洪靖宜翻攝）

新興分局中正三路派出所於9日接獲銀行行員通報，表示一名51歲的鄭姓女子疑似遭自稱居住歐洲的男子詐騙，警員林鈺祥立即前往現場，鄭姓女子向警方稱對方是在網路上認識一名混血兒，打算從歐洲飛來台灣陪伴她，因機票旅費不足，先請鄭女匯25萬元給他，無奈鄭女經濟並不寬裕，只能先匯2千歐元，並將雙方的通話訊息及男友的生活照顯示給警方看。

▲銀行行員也在旁苦勸。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過警方一見對話紀錄及照片就知是詐騙，他告訴鄭女「你都沒見過本人，等他來台灣你再給他錢啊，匯給他被騙怎麼辦，人家講什麼你信什麼，我跟你講的都不信，網路上隨便講你就相信，不要跟他來往了」，員警更勸「姐姐要認識台灣就很多很好的，就不錯了，國外你根本沒看過本人，男生有心早就來找你了，講一堆藉口幹嘛」，一旁銀行行員也說「警察先生不會害你的」。

在警方苦口婆心地勸告2分多鐘下，鄭女才發現自己遭到詐騙，連忙停止匯款手續保住積蓄，警方進一步表示，對方一次騙不成，可能會想辦法再騙第二次，應該立即將他封鎖不再往來，並教導其如何防範其他的詐騙手法，提高警覺避免再受騙。

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