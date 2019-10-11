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影／蔡英文喊中華民國台灣　洪秀柱：下一次台灣前面沒有中華民國

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記者林悅／台南報導

台南市韓友會舉辦成立大會，台南市立委參選人洪秀柱、人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人到場祝賀，洪秀柱指出蔡英文心中沒有中華民國，她在國慶談話時稱我們的國號叫「中華民國台灣」，下一次台灣前面就沒有「中華民國」，洪秀柱說張善政說得好，蔡英文不叫「辣台妹」、「空心菜」，而是叫「亡國菜」。

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

▲洪秀柱說張善政說得好，蔡英文不叫「辣台妹」、「空心菜」，而是叫「亡國菜」。（圖／記者林悅攝，下同）

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

洪秀柱在台南市韓友會成立大會中指出，今天大家聚在一起是為韓國瑜，大家一定要把力量擴散，盡全力為韓國瑜說好話，向社會各階層的民眾說明宣傳為什麼麼要支持韓國瑜的原因，「挑大師」喊到聲音都啞了，我們要有毅力、有信心，人人為韓國瑜拉票，為台南市立委參選人拉票，等2020年1月11日，大家聲音都啞了，韓國瑜及台南市全部立委參選人一定全部當選。

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

洪秀柱說，現在距投票日還有92天，只剩3個月可以幫我們選出一個好總統，韓國瑜說「東廠仍然在、肥貓處處生」，這就是我們現在的政府，做事雙重標準，沒有司法、沒有教育，國防搞得亂七八糟，只是有「亡國感」的存在，張善政講得好，我們將現在的總統改個名字，她不叫「辣台妹」、「空心菜」，而是叫「芒果菜」，也就是「亡國菜」，因為她不要中華民國。

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

洪秀柱說，蔡英文國慶談話說我們的國家叫「中華民國台灣」，在中華民國後面加台灣，很高明，一步一步侵蝕中華民國，以前說我們的國家叫中華民國，下一次台灣的前面沒有「中華民國」。洪秀柱說，要韓國瑜能當選，每一個人都要行動，都要有勝選的信心。

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

林燕祝說，大家說韓國瑜民調很爛、做的很爛，我們一定要站出來，將韓國瑜做的事講出來，將國民黨民代所做的事講出來，爭取所有民眾的認同，了解事實真相，就洪秀柱投入台南最艱困選區，對手說她是外省小孩不會說台語，無法接地氣，事實上我們見到洪秀柱與市民鄉親朋友互動的情況，可說是最接地氣，大家一定要團結起來，讓韓國瑜、洪秀柱、林燕祝、蔡淑惠及其他立委參選人都當選。

▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）▲台南市韓友會10月11日中午舉辦成立大會，前國民黨主席、台南市立委參選人洪秀柱及立委參選人林燕祝、蔡淑惠及議員盧崑福等人都到場祝賀。（圖／記者林悅攝，下同）

蔡淑惠則指出，中華民國在民進黨執政下將近滅亡，這次2020大選不是統獨保衛戰，而是中華民國保衛戰，民進黨現在立委過半，政治蟑螂處處有，沒有為我們的國家努力，永遠在「喬事情」，所有的韓國瑜之友會，都是為中華民國而戰，2020年1月11日讓韓國瑜當選總統，讓國民黨立委過半，讓台南市國民黨立委全部當選，讓我們今天的眼淚及汗水沒有白流。

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