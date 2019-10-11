影／富岡漁港「瘋狂巨浪」跨越9m高堤防！3女遭拍落海…綠島自由行毀了

記者莊智勝／台東報導

台東外海受到強颱哈吉貝外圍環流影響，富岡漁港11日清晨時分掀起逾9米高的瘋狂巨浪，洶湧的浪花還一度越過堤防、打中一旁的遊客，造成3名女子當場落海，一輛行駛而過的廂型車板金也被浪打到變形、擋風玻璃破裂，所幸伽藍安檢所海巡人員見狀後立即施救，並未釀成人員傷亡。

▲巨浪越過9米高的水泥堤防，現場人員急忙以大聲公呼喚遊客「趕快跑！」（圖／東森新聞）

清晨6時51分，富岡漁港掀起巨浪，高聳的浪花一舉跨越9米高的水泥堤防，將在港內等待客輪接駁到綠島旅遊的3名女遊客拍下海；在雪白浪花騰空濺起的瞬間，宛若是世界末日一般，港內人員見狀後還以大聲公呼喚「趕快跑、趕快跑！」但這一巨浪來得太過突然，眾人根本猝不及防。

▲3名來自桃園的女遊客被巨浪打落海，所幸經救起後並無生命危險。（圖／記者楊均典翻攝）

而遭打下海的3名女子皆來自桃園，伽藍安檢所海巡人員聽聞呼救聲後，立即拋下救生圈，隨後還有隊員跟著跳下海中救人，所幸落海的3名女子中僅有2人肢體有輕微擦傷，並無生命危險；但3人被突如其來的大浪嚇壞，綠島自由行也因此泡湯。

除此之外，當時碰巧行經堤防旁的一輛廂型車也遭到浪襲，車頂板金當場凹陷變形，擋風玻璃更是整片碎成蜘蛛網狀，足見當下巨浪威力相當驚人。

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▲當時港內一輛廂型車也被巨浪打到車頂變形、擋風玻璃碎裂。（圖／東森新聞）

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