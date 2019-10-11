有這種賠償？土狗咬傷人　判賠「擔心感染狂犬病撫慰金」3萬元

▲土狗咬傷女子，屏東地院判飼主要賠傷者5萬多元，其中5萬是神精神撫慰金 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣潮州鎮楊姓女子，到張林姓婦人住處聞檜木粉味道，不料起身準備離去時，遭其飼養土狗咬傷左小腿受傷，楊求醫後，以擔心感染狂犬病毒風險及雷射除疤等費用，求償12萬7924元，張林婦以她在走到狗的攻擊範圍造成，無須負賠償責任，屏東地院判要賠5萬7924元，其中3萬元是擔心感染狂犬病風險的精神撫慰金，3380元是雷射除疤2次費用，全案還可以上訴。

判決書說，張林姓婦人，於潮州鎮住處騎樓飼養土狗1隻，其知悉其飼養土狗會攻擊陌生人，本應注意應適當管束動物行動，或設置足以隔離或防免其攻擊旁人之飼養場所及設備與措施，且無不能注意之情事。

竟未注意此，於2018年3月12日11時30分許，楊姓女子徒步沿到其住處前人行道，張林婦請楊女進入其住處騎樓內，將其檜木木頭磨成細粉供楊女聞香，待楊女原告起身準備離去時，其所飼養土狗突然撲向楊女並咬住左小腿後側，產生2.5公分傷痕，楊女憤而提告。刑事傷害罪部分，張林婦被判拘役50天，如易科罰金以一天1000元計算，要罰5萬元。

民事部分，楊女求償出之醫療費用新臺幣7790元、交通費用1萬780元；其中受傷疤痕使用雷射除疤1次而支出醫療費用1690元共 3次；及交通費。另擔心感染狂犬症的精神慰撫金10萬元，總計12萬7924元。

法官審理，張林婦以對方無故進入她家中，飼養土狗有用鐵鍊綁住，看到陌生人當然會吼叫，這種情形對方應該閃避，卻依然走到土狗可以活動的距離才被土狗咬傷，對方受到傷害應自行承擔。縱然受傷，對方傷只只有 2.5公分，也不必到長庚醫院做除疤治療，主張沒有過失，不須賠償。法官認為，張林婦確有過失，判決應賠償楊女。