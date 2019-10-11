水泡破裂大面積傷疤！　知名鰻魚飯店「熱湯放筷子上」　併桌客打翻燙傷3歲童

▲3歲小弟弟的左手和左大腿留有燙傷痕跡。（圖／翻攝自爆怨公社）



記者黃可昀／綜合報導

台北一位爸爸5日和家人到知名的鰻魚飯店用餐，由於當天是假日生意非常好，店家便讓其他客人與他們併桌，想不到這竟然是悲劇的開始。店家在送上熱湯時，急急忙忙把味噌湯放在併桌客人面前，但沒有注意到不小心壓到免洗筷，這位客人才剛坐下，也沒有很仔細看，所以筷子一拿起來，滾燙熱湯就直接潑灑在旁邊3歲孩子身上，留下嚴重的燙傷疤痕。

原PO在臉書社團「爆怨公社」表示，當時併桌的客人是坐在3歲兒子旁邊，用餐到一半突然發生一陣騷動，原來是那位客人不小心把熱湯打翻了，對方隨即站起來大喊一聲，「你們怎麼把熱湯放免洗餐具上！」這時他才發現，整碗熱湯就這樣澆在兒子細嫩的皮膚上，手和腳都出現嚴重紅腫、燙傷跡象。

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▲店家和打翻熱湯的客人都要負責。（圖／翻攝自爆怨公社）



當下原PO緊急將兒子送往醫院治療，打翻熱湯的客人也陪同就醫，「緊急送醫前店家說會負責，結果送醫急救後拿單據到店家，他們只淡淡的回應：我們有保險公司會處理。」但原PO至今仍未收到店家來電，懷疑對方是想採取冷處理方式。

事發至今已經5天，原PO的3歲兒子每天都會做惡夢，甚至睡到一半還會驚醒，整隻左手、左大腿還包著紗布，換藥時能清楚看見血紅色疤痕，甚至還有水泡破裂導致組織外露，看著兒子白嫩的皮膚留下大片傷疤，對原PO來說簡直心如刀割，只希望店家可以趕快出面給個交代。

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