婦半夜「點燃柚子皮」濃煙四起險燒屋！夫：她是要燻蚊子

▲邱女為驅蚊點燃柚子皮，險將家裡燒了，新北地院依法判其3月有期徒刑，得易科罰金。（圖／記者陳雕文攝）

記者徐愷昕／新北報導

新北市一名邱姓女子日前為了驅趕蚊蟲，竟在家中點燃柚子皮、玉米等雜物，不料一個沒注意引發火勢。所幸住在隔壁的先生發現後及時破門而入將火勢撲滅，才保住一命。新北地方法院依公共危險罪判處邱女3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

據判決，邱女1月25日半夜在家中因深受蚊蟲煩擾，竟異想天開在房間內拿打火機點燃衛生紙、柚子皮、廢紙、玉米等雜物，盼能將果蠅趕走，不料一個沒注意火勢突然變大瞬間引發大量濃煙，部分地板也被燻黑。所幸邱女的先生石姓男子就住在隔壁，發現老婆房間起火後及即時破門撲滅火勢，成功避免了一場意外發生。

邱女在警方訊問時表示，因聽說燃燒柚子皮可以驅蚊，才會在衛生紙上點燃果皮，點火當下有在房間準備2個水桶以備不時之需，自己真的沒有要燒房子的意思。證人石男也向法官護妻喊話，「她是要燻蚊子，沒有要燒房子」。

法官審理時認為，邱女點燃打火機的目的確實是為驅趕蚊蟲，因倘若真的要燒房子，應該會直接將火點在住宅內部易燃處，故認定她沒有犯意。但邱女恣意在住宅大樓內部放火燒毀個人物品的行為還是有危險性，一個不小心都可能釀成災禍導致重大損傷及財損，在考量她坦承犯行且有罹患精神疾病下，依公共危險罪判處邱女3個月有期徒刑，可易科罰金9萬元。

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