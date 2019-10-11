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國5下午湧首波北返車潮！　頭城－坪林恐塞7hrs到深夜22時

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▲▼清明連假國道返鄉車潮。（圖／記者陳家豪攝）

▲國5下午將湧現首波北上車潮。（資料圖／記者陳家豪攝）

記者胡順惠／台北報導

今（11）日是國慶連假的第二天，截至中午12時，國道全線交通量為41.7百萬車公里，預估本日交通量為118百萬車公里。高公局表示，中午南下高乘載管制結束後，就會再有一波車潮往宜蘭出發，屆時南港系統－坪林所需行車時間是平時的5倍；15時估會湧現首波北返車潮，頭城－坪林行車時間是平時5倍，估塞到22時。

高公局表示，西部國道上午9時出現南向車潮，截至12時，壅塞路段包含國1南向竹北－新竹、大雅－台中（事故）、北上圓山－汐止端，國5南向三鶯-鶯歌系統等，其餘路段行車大致順暢。預估中午過後，西部國道南向壅塞路段可逐漸紓解。

請繼續往下閱讀...

另外，高公局提醒，國5南下於高乘載管制結束後，可能出現一波車潮，使得南港系統－坪林可能有車多壅塞情形，北上則是從下午3時起出現北返車潮，頭城－坪林可能發生壅塞現象，行車時間是平常的5倍，預計會塞7個小時到晚間10時。

高公局針對高速公路尖峰時段與路段，規劃 4 條長途及 7 條短途替代道路，提供避開塞車，針對長途部分，建議民眾多利用台 9 替代國 5、台 63 替代國 6、台 61 替代國 1 國 3，轉換道路更好走，避免塞在車陣中；短途部分，建議高速公路易壅塞地區之民眾儘量利用省縣道，不要上國道。

國道重點壅塞時段路段預測一覽表

10月11日（連假第2日）

國1：上午南向
8-13 時楊梅-新竹系統（4倍）
9-12 時彰化系統-埔鹽系統（3倍）

國3：上午南向
8-12 時三鶯-龍潭（4倍）
9-12 時烏日-霧峰系統（3倍）

國5：

上午南向
6-15 時南港系統-坪林（5倍）

下午北向
15-22 時頭城坪林（5倍）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假第2日，南下路段重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

▲▼國慶連假國道重點壅塞時段路段預測。（圖／高公局提供）

●國慶連假國道疏運措施如下

一、收費措施：
(一)單一費率（即採長途折扣費率，無每日20公里優惠里程）：108年10月10日至10月13日。
(二) 路段差別費率：108年10月10日至10月13日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。
(三) 暫停收費：108年10月10日至10月13日，每日0至5時國道全線暫停收費。


二、入口高乘載管制：
(一) 108年10月10日及11日7至12時，實施國5南港系統、石碇及坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。
(二) 108年10月12日及13日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

三、入口匝道封閉：
(一) 108年10月10日至11日0至24時，封閉國 1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口。
(二) 108年10月12日至13日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口及國3 竹南北向入口。

四、開放路肩：
現有開放路肩措施照常實施外，108年10月10日至10月13日，每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、入口匝道儀控：
(一) 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。
(二) 針對10個重點路段實施精進式匝道儀控（國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原南下、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、西螺至埔鹽系統、三義至頭屋、彰化系統至后里北上；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱）。

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