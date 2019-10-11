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「嫌爬梯麻煩」3工人摔死　同僚「有做好安全措施」死者家屬不信

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▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲南投3名男性工人疑似嫌爬樓梯麻煩，搭吊車吊籃升上去卻摔下慘死。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／南投報導

3名工人10日在南崗工業區一處搭鐵皮屋廠房，搭吊車吊籃上去準備進行高工作業，卻撞上突出物，3人從26公尺高處摔下慘死。據了解，3名死者疑似嫌爬樓梯太麻煩才搭吊籃，但死者家屬11日質疑廠商卸責給死者，希望司法釐清真相。

南崗工業區環偉實業公司近日興建新廠房，10日下午1點左右，承包商請來的李姓、楊姓、許姓3名男性工人，搭乘吊車吊籃生上進行高空作業，吊籃在26公尺高處碰撞鋼樑，3人因此翻落墜地，楊男當場爆頭慘死，李、許2人經送醫仍傷重不治。

▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲救護人員到場準備將傷者送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼南投市某工廠3名男性工人從20多公尺高的鐵皮屋架上墜落，傷重不治。（圖／記者李忠憲翻攝）

勞動部職業安全衛生署中區職安中心事發後趕到現場，發現3名工人可能都沒戴安全帽並繫上安全帶，承包商與廠商恐有疏失。而3名死者同僚卻說，當時3人嫌爬樓梯太麻煩才搭吊車吊籃，他因為吊籃空間不足用爬樓梯，才沒發生意外。

檢警11日上午前往殯儀館相驗遺體，家屬對死因沒有意見，接著發還家屬辦理後事。死者的游姓同僚卻跟家屬說，工人都有綁安全帶等安全措施，但家屬認為游男說法明顯偏袒業者。

死者家屬說，雙十節為了趕工才在假日上班，公司卻便宜行事，沒有依規定做好安全措施，也質疑事故當時沒有工安人員協助，才釀成3死悲劇，要求環偉實業和總丞鋼構負起責任。

警方表示，此意外將朝過失致死方向偵辦。

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