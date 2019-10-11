烏托邦草地音樂日10/20開唱　台中議員跟風開箱文

▲市議員張家銨秀出開箱文，宣布烏托邦草地音樂日即將開唱。（圖／張家銨臉書）

記者鄧木卿／台中報導

最近各行各業都流行開箱文，透過展示讓民眾以輕鬆的態度了解箇中甘苦，屬年輕世代的台中市議員張家銨在臉書上也秀出她的開箱文，只不過不是厚厚一疊的預算書，而是吉他和電子琴，她為了讓熱愛音樂的年輕學子有表演的舞台，10月20日在烏日區舉辦烏托邦草地音樂日，長達8小時不間斷，歡迎大家前來給予鼓勵。

張家銨說，她自己算是年輕世代，常和學子們互動，了解現在的年輕人在想些什麼，擔心什麼，去年得知有一群愛唱歌的大專院校學生，苦無表演機會和舞台，因此結合社會各方面資源，在烏日區舉辦烏托邦草地音樂日，由學生們輪番上台，得到很大的回響，因此今年繼續辦理。

「烏托邦也稱為理想鄉，標榜的是一個理想的群體與社會的構想」，張家銨解釋，而「烏」也代表著烏日，期望讓原縣區的烏日民眾，也能透過音樂會，在音樂文化上和原市區沒有落差。

活動地點在自治公園，當天從下午1點到晚間8點半，精釆表演不間斷，包括有魏嘉瑩/Arrow Band、黃裕翔+吳柏毅、消波塊、靜宜大學熱音社、30人行軍樂隊、修平科大熱音社、 嶺東科大熱音社、Willson 老歌演奏、僑光科大熱音社、神棍樂團、東海大學熱音社和徐詠琳、黃夏欣；學校方面有山陽國小-太鼓表演、龍津高中-舞蹈表演。

張家銨表示，除了提供年輕學子表演的舞台之外，現場也免費提供給在地小吃業者擺攤，讓民眾一邊欣賞美妙音樂，一邊享用美食，活絡經濟。

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