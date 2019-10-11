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富爸「禁搭機車」逼愛女分手…7年後涉內線被判刑　摩托車男：祝您二審順利

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▲（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

前女友是富家女，但很單純，不要求任何我的經濟條件。剛約會時，她搭機車，眉頭不皺一下，我天天騎車帶她吃路邊攤和7-ELEVEn的關東煮。她除了包包一定要名牌，其他都很隨意。我送她1,000元的便宜鞋子，她也很開心。

交往後才知道，她爸不准她搭機車，如果被任何她爸媽認識的人發現，她會被罵。所以我弄了一台車來開。弄到車不是問題，但台北停車費好貴。我月薪5萬元，租一間8,000元沒窗戶的破套房，在小巨蛋旁每個月花4,500元租車位養車，就是為了讓她爸媽看到「我開車載她回去」。我每天騎車去小巨蛋，把車開出來，接送她，再把車停回小巨蛋，騎車回家。

請繼續往下閱讀...

後來她爸希望她找個品德好、生活品質好的人，批評我品德不好，原因是得知我學生時期曾和女友同居。她爸說：「這麼年輕就同居，品德一定不好。」她爸不斷幫她介紹對象，她被安排很多攤「爸媽陪同式相親」，她去了都會跟我說，對方一下是董事長兒子，一下是誰的公子，我們都當笑話。後來，她爸手段愈來愈激烈，曾經對她說，如果繼續跟我交往，不敢擔保會對我或我的家人做什麼事。

我想破頭，就算中樂透頭獎，距我那些競爭者，身家也還差了10倍以上。我想起大學念法律，唯一提升社會階級的方式就是考律師。我申請留停，花掉在台北存的20萬元，補習、買書。準備考試時，有一天，我停在補習班外的機車被偷了。

律師第一試通過之後沒多久，我生日那天收到她用臉書訊息寄來的分手信，她沒頂住爸爸的壓力。我很崩潰。那時我還在努力耶。分手後，她竟送我禮物，那是一台7萬多元的摩托車。

但我不想占她便宜。我借錢買了跟摩托車等值的名牌包送她。我不考律師了，回職場，工作3年才把這筆錢還清。我沒跟人借過錢，但我借錢也要買名牌包，就是不要虧欠她。其實那是我的自尊吧，沒必要接受她的憐憫，就算她不是可憐我，我也不願讓自己處在被可憐的瓜田李下。7年了，這台車我現在還在騎，完全沒有任何情結，因為我當這是自己花錢買的。

前女友現在是少奶奶啦。我也結婚了。如果沒有那個轉折，我也不會遇到我老婆。但是偶爾，還是想看看，另外一個平行時空的我，會是什麼樣子？

我一定會非常痛苦啊，哈哈。考上律師只是一個開始，之後我必須成為名律師，然後要成為有錢的名律師。所有對她爸的討好，都不會是最後一次。

最近看新聞，她那注重品德的父親涉內線交易，一審遭判刑。你問我如果遇到她爸，想說什麼？我會很有禮貌地說：「祝您二審順利。」

阿柯，37歲 ， 台北市，自由業


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