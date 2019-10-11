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猛！6年輕壯男都搬不動水溝蓋　他1人「蹲好馬步」徒手就掀開

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▲▼手機掉水溝，猛警徒手掀蓋救回。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲李男手機不慎掉進水溝裡，一群好友使出吃奶力氣都搬不動水溝蓋。（圖／記者孫于珊翻攝）

記者孫于珊／台北報導

北市一名李姓男大生4日晚間11時許，逛完南機場夜市後準備要騎車返家，不料在牽車時放在口袋的iPhone手機不慎掉進水溝裡，一群人上前幫忙使出吃奶力氣要搬動水溝蓋撿手機，卻怎麼也搬不動......一名員警剛好經過幫忙，他1人輕鬆就搬開水溝蓋，瞬間歡聲雷動，手機能失而復得，李男由衷感謝。

▲▼手機掉水溝，猛警徒手掀蓋救回。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲員警巡邏經過幫忙，1人就把水溝蓋掀開，令在場人瞠目結舌。（圖／記者孫于珊翻攝）

李男手機從水溝蓋孔洞掉進去後，先叫了5、6名年輕力壯的好友一同幫忙搬開水溝蓋，本以為可輕鬆搬動，沒想到實在太重，他們七手八腳弄了老半天，水溝蓋絲毫沒有移動，正當他們灰頭土臉、一籌莫展之際，中正第二分局泉州街派出所巡佐張漢平剛好巡邏經過，李男抓住最後一根稻草，招手向警方求助。

員警二話不說下車就上前準備搬動水溝蓋，只見他一個紮實的馬步，接著粗壯的雙手一個下沉，深吸一口氣後，不費吹灰之力就把水溝蓋掀開。在場所有人當場瞠目結舌、鼓掌叫好，員警也半開玩笑地問：「是不是沒吃飯？」

李男表示，手機是使用不到一年的iPhone XR，價格不斐，最重要的是裡面有許多重要資料，還有出遊玩所拍的照片等珍貴回憶，所幸水溝裡沒有水，加上運氣好遇到了勇警，讓他的手機能夠失而復得。

▼猛警徒手掀蓋救回手機，李男深表謝意。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲▼手機掉水溝，猛警徒手掀蓋救回。（圖／記者孫于珊翻攝）

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