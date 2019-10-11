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學生缺乏生活感受力　萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事

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▲▼ 萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事 。（圖／教育部提供）

▲萬福國小長達35公尺的故事燈牆，是由藝術與人文領域科老師陳雨禾所帶領的一項創客課程 。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

「點亮！萬盛庄」是萬福國小的一項STEAM課程，課程中結合社會科、自然科與國語科，讓學生與樂齡學堂的長輩走入社區，尋找到最在地的歷史故事。這項故事課程的發想，則是來自萬福國小藝術與人文領域科老師陳雨禾。陳雨禾注意到，都市裡的孩子受到父母太多愛與保護，因此對於生活感受的能力不太足夠，因此透過蒐集在地故事的課程，讓學生靠自己的感官去體驗這個世界。

在107年時，位於台北市文山區的萬福國小，出現了一座長達35公尺的故事燈牆，吸引所有路過的師生駐足。這座燈牆以紙箱組合成牆面，每個紙箱裡秘藏了一個社區的小故事。紙箱通電時，以減速齒輪驅動的旋轉圓盤就會開始轉動，圓盤上面黏貼三個故事投影片，會像走馬燈一樣旋轉起來，透過光影遠近交錯的效果，彷彿像座小型電影院。萬福國小的美術老師介紹時談到，故事燈的構想，正是源自於古典電影底片輪放的概念。

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▲▼ 萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事 。（圖／教育部提供）

▲孩子們所創作的故事燈內部元件，每一幅圖都在說故事。（圖／教育部提供）

故事燈的原始發想，來自藝術與人文領域科老師陳雨禾的一項創客課程──「點亮！萬盛庄」。陳雨禾注意到，文山區的孩子對於生活感受的能力似乎不太足夠，「主要原因還是父母對他們太過呵護。」例如孩子放學後，父母親已經團團圍在校門口；天氣冷了、熱了，父母比孩子還擔憂，深怕孩子吃不了苦。父母的愛護，卻讓孩子少有機會靠自己的感官去體驗這個世界，「感官不常用，就會慢慢退化。」陳雨禾擔憂地說。

就是在這樣的前提下，跨領域的故事燈課程誕生了。製作故事燈之前，必須先有一個故事。社會科老師設計了口述歷史訪談單，讓小朋友採訪家中長者的故事，採集完的故事就先謄寫在訪談單上。有的小朋友很順利，甚至直接交出一段影片；也有些小朋友採訪不順，「爸爸、媽媽說他們沒有故事。」小朋友沮喪地跟老師報告。

還有的小朋友覺得自己的故事不夠精彩，怎麼也不願意用自己採訪到的故事。找不到故事題材、掌握不到採訪技巧、採訪對象拒訪等種種難題，陳雨禾都有辦法解決。「我們帶著孩子去拜訪社區裡的長者，尋找社區的故事，請他們聊聊社區裡的大小事。」文山區附近仙跡岩呂洞賓用法寶釣出蟾蜍精的傳奇故事，也讓小朋友拿來使用。

而在社區的田野文史踏查中，也有許多意外的收穫，例如發現學校附近有一座當地最早的聖方濟沙勿略教堂。「我們還找到了當年美軍在萬新鐵路拆遷前，用120中片幅相機所拍攝的珍貴老相片。」社區耆老紛紛提供珍貴的老照片與史料，讓小朋友得知許多社區的歷史過往。

▲▼ 萬福國小老師做35公尺燈牆收集在地故事 。（圖／教育部提供）

▲故事燈牆以紙箱組合成牆面，利用光源的遠近，就可創造出大小不同的影子與疊影，呈現出不同的趣味。（圖／教育部提供）

不僅如此，萬福國小主任還翻出一份陳年公文，這是當年為了興建校舍，校方特地發了公文給位於學校現址的「萬靈神君」，請神明搬家。陳雨禾笑著說道，「對我們這些老師來說，這真是一種無處不驚奇的過程。」

把故事轉化成故事燈，則是運用了藝美課設計思考的技巧。老師請孩子找出故事中最重要的元素，並以一樣具象的物品來代表，例如灰姑娘故事中的「玻璃鞋」；接著找出故事中最重要的動態時刻，例如「時鐘敲響12下」，或是「搭上南瓜馬車」。最後則是故事發生的「場景」，小朋友們以不透光的紙板塑造黑影，以黑色簽字筆畫呈現線條稿，透過「著色」產生色光，任選三樣物品來搭配三個故事元素，利用光源的遠近，就可創造出大小不同的影子與疊影，並呈現出不同的趣味。

「我們希望能訓練學生培養面對問題、解決問題的能力，培養他們觀察的能力。」陳雨禾說。

630個故事燈，500多個社區故事，「點亮！萬盛庄」的STEAM創客課程，讓孩子能深度參與社區的事務，發現原來生活周遭一直未被注意的小角落，也透過訪談社區長輩，分享彼此的故事，拉近長輩與孩子之間的距離。也讓我們看到，創客課程可以如何透過社會科、語文科、藝文科、自然科的跨域教學，引導學生達到學習的目標，轉化思維脈絡，交出一份漂亮的成績單。

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