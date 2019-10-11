超Q傑克南瓜、木乃伊！Mister Donut推「期間限定」萬聖節搞怪甜甜圈　

▲Mister Donut推出期間限定萬聖節甜甜圈。（圖／業者提供，下同）



記者蕭筠／台北報導

迎接西洋萬聖節！Mister Donut即日起推出「期間限定」6款萬聖節甜甜圈，特意將甜甜圈製作成搞怪又逗趣的傑克南瓜、木乃伊等造型，準備搶攻大小朋友的心。另國慶連假期間，業者也推出「買珈琲送甜甜圈」的優惠活動，凡購買美式咖啡，或拿鐵就送35元甜甜圈，冰、熱皆適用。

▲▼甜甜圈充滿萬聖節氣氛。



Mister Donut萬聖節系列甜甜圈共有6款，其中，「南瓜巧貝」內餡含有滿滿鮮奶油，外頭沾裹充滿奶油香氣的南瓜巧克力醬，秒成為萬聖節必備的傑克南瓜，「南瓜脆脆波堤」則是利用招牌波堤淋上南瓜巧克力，接著撒上巧克力脆片，打造又Q又脆的雙重誘惑。

「WOW香草黃金圈」嵌上2顆活潑大眼，大吃一驚的模樣實在過分可愛，而「優格木乃伊」、「草莓木乃伊」是以蓬鬆酵母圈體，內餡擠入鮮奶油，打造超呆萌木乃伊，最後一款「獨眼巧克力」，擁有蛋糕般口感的香濃巧克力圈體，裡頭藏有鮮奶油夾心，搭配巧克力沾醬，以及一顆超萌大眼，十分吸睛。

▲歡樂5Q甜甜圈換上萬聖節新裝。



而最受大小朋友喜愛的「歡樂5Q甜甜圈」，也悄悄換上了萬聖節新裝，2兩款新紙盒設計，結合南瓜、幽靈等元素，充滿濃濃萬聖節氣氛。另業者也推出萬聖節限定版「小搗蛋烘焙師」活動，即日起至11月3日，凡參與活動的小朋友不僅可以穿著甜甜圈師傅的衣服製作甜甜圈、裝飾自己的萬聖節頭套，體驗後還能將滿滿萬聖節風格的名牌與獎狀一起帶回家。

▲Mister Donut國慶連假有買咖啡送甜甜圈的優惠活動。

▲小7「CITY CAFE」雙十連假LINE優惠限定活動，連續4天特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）第2杯半價。



此外，國慶假期（10月10日至10月13日）Mister Donut還有買咖啡送甜甜圈的優惠活動，活動期間凡購買美式咖啡，或拿鐵咖啡就送35元甜甜圈，小7「CITY CAFE」也推出雙十連假LINE優惠限定活動，連續4天特大杯拿鐵及珍珠飲品（不含現萃茶）第2杯半價、OK超商現煮咖啡第2杯7折優惠、全家便利商店則是自即日起至10月22日期間，Let's Café單品咖啡同商品享第2杯半價，以及全品項任選第2杯7折等優惠（不含酷繽沙、檸檬果磚、氣泡咖啡）。