影／香港女大生指控員警「性暴力」拍打胸部　港民今發起「中環集會」聲援

▲香港女大生控訴警方對她施行「性暴力」的行為。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

記者朱世凱／綜合報導

反對修訂《逃犯條例》的示威衝突持續延燒中，中文大學校長段崇智昨（10）日和學生展開對話，期間一名女大生吳傲雪在會中脫下口罩，難過地指控在拘留期間遭到員警「性暴力」對待。有民眾得知消息後，便在今（11）日中午12點半於中環遮打花園發起集會聲援，隨即被港警「舉黃旗」警告。

綜合港媒報導，吳傲雪說，自己9月1日早上於葵涌警署遭到一名男警拍打胸部，當時被嚇到腦海一片空白，並後退2步，雖然不清楚其編號，但依舊記得男警樣貌。她也透露，有其他被捕人士在新屋嶺扣留中心遭到警方性侵和性暴力對待，甚至有男性被輪流侵犯。

吳傲雪再指，會保留追究的權利，包括報警及向監警會投訴。她坦言現在每晚都不能入睡，自從自己挺身而出後，還接到不少大陸打來的騷擾電話；而警方也發出聲明表示，會主動接觸她，令她覺得被恐嚇。據悉，會中有不少學生激動到聲淚俱下，希望校長可以譴責警方的性暴力行為。

▼講到激動之處時，吳傲雪還脫下口罩。（圖／翻攝自香港電台視像新聞）

不少民眾聽聞此事後，號召今日中午12點半在中環遮打花園聚集。據悉，現場人數突破百人，遮打花園的中央放置了一幅黑色布條，上頭寫著「香港警察蓄意謀殺」。不過集會剛開始時，就有4至5名軍裝員警前來高舉黃旗警告，表示在這聚集的市民都是參與非法集結；另外，還有市民違反了《禁蒙面法》。

不過，在場的市民並沒有離開或是拿下口罩，反而不斷高呼口號「香港人反抗」、「我有權戴口罩」、「光復香港，時代革命」等，員警最終離開了遮打花園。