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中颱哈吉貝外圍環流廣！　北海岸、東海岸暗藏瘋狗浪

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▲▼中颱哈吉貝颱風眼清晰，正逐步緊逼日本關東。（圖／RAMMB）

▲中颱哈吉貝颱風眼清晰，正逐步緊逼日本關東。（圖／RAMMB）

記者胡順惠／台北報導

第19號中度颱風「哈吉貝」正朝日本關東方向前進，預計周六上午至周日清晨影響最為劇烈。「哈吉貝」對台灣沒有直接影響，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，颱風外圍環流範圍廣泛，台灣北海岸、東海岸有瘋狗浪，天氣晴朗，看似無害，非常危險，勿靠近海邊。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」以「哈吉貝重襲日本，台灣沿海有瘋狗浪」為題指出，哈吉貝已減為中颱，但還是很強，今日持續朝日本前進，明天清晨暴風圈接觸陸地，夜晚會在關東一帶登陸，哈吉貝環流很大，影響範圍廣泛，周六上午至周日清晨影響最劇烈，台灣北海岸、東海岸要留意瘋狗浪，勿靠近海邊。

請繼續往下閱讀...

據了解，瘋狗浪是湧浪的其中一種，湧浪是指由其它海區傳來、或者當地風力迅速減小或風向改變後遺留下來的浪，通常是受強烈的低氣壓引起，長浪在大海不易察覺，往往到了岸邊時，常在地形效應下，突然出現3到4公尺浪高，在風不大時，更容易讓人失去戒心，一般岸邊突如其來的大浪或颱風來襲前後的長浪、瘋狗浪即屬此類。

中央氣象局表示，第19號中度颱風哈吉貝，將朝日本方向移動，對台灣無直接影響，不過周日之前（11日至13日）基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海及馬祖有長浪發生的機率，請注意。另外，颱風在11日至13日間將對日本天氣有明顯影響，提醒前往日本遊玩或洽公多留意最新氣象及航班資訊。

氣象局提醒，今（11）日各地大多為晴到多雲的天氣，僅花東及恆春半島偶飄雨，午後南部地區及中部山區有小範圍雷陣雨；氣溫方面，由於各地雲量偏少，日夜溫差較大，低溫約20至24度間，白天各地高溫則可來到29至33度，請適時調整衣物。

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