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連假來搶0元機票！泰越捷航空開新航線祭出萬張機票吸客

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▲越捷航空在越南國內航空運輸市場穩坐冠軍寶座。（圖／越捷航空提供）

▲越捷航空在越南國內航空運輸市場穩坐冠軍寶座。（圖／越捷航空提供）

記者林淑慧／台北報導

國慶連假是國人出遊好時機，泰越捷航空宣布開通烏隆他尼至曼谷(蘇凡納布機場)及清萊之直飛航班，自即日起至10月19日為止，祭出超過10,000張0元起 的優惠機票吸客，每天下午一至三點準時開搶。

泰越捷航空自2019年11月25日起，曼谷(蘇凡納布機場)- 烏隆他尼(Udon Thani)提供每日來回班機；2019年11月26日起清萊-烏隆他尼提供每周三班來回班機。大約一個小時，旅客們即可從曼谷、清萊飛行至烏隆他尼。

烏隆他尼為泰國東北部的主要商業中心，同時也是外籍人口最多的地方。城市中有許多必去的景點，幽美的秘境及多樣有趣的景點總吸引不少旅客造訪。

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▲為歡慶泰越捷航空開設新航線，自即日起至10月19日，每天下午1至3點，消費者可透過越捷官網搶購優惠機票。（圖／越捷航空提供）

▲為歡慶泰越捷航空開設新航線，自即日起至10月19日，每天下午1至3點，消費者可透過越捷官網搶購優惠機票。（圖／越捷航空提供）

為歡慶新航線開航，泰越捷航空祭出優惠機票搶客，所有優惠機票適用於泰越捷航空經營之曼谷(蘇凡納布機場)至台中及越南峴港與大叻市之國際航線，以及泰越捷於泰國曼谷(蘇凡納布機場)所經營之國內航線。

機票使用時間自2019年11月10日至2020年1月10日(**)。促銷機票亦可透過越捷官方臉書(https://www.facebook.com/VietJetTaiwan/)點選「訂票」訂購，或洽官方票務代理中心、客服專線0800-661-886查詢。票價可透過Vietjet Sky Club、MasterCard、Visa、JCB、KCP、美國運通、銀聯，以及各地銀行金融信用卡輕鬆支付。

目前泰越捷航空提供台中-曼谷直飛航線，此次新航線開通將會助於拓展越南及泰國兩地之飛行版圖，並透過由河內、胡志明市、峴港至台灣、南韓、日本、香港之轉乘班機提供旅客們更多機會以實惠的價格暢遊各地。

►搭機要保溼，這款面膜CP值很可以！

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