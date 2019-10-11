腳下礁岩成孤島…龍洞4釣客漲潮受困整夜　直升機吊掛救援

記者孫于珊／新北報導

近日因受「哈吉貝」颱風影響，沿岸有長浪發生，4名男釣客趁國慶連假至新北市龍洞岸際想釣個過癮，不料卻因漲潮受困，腳下礁岩成為孤島，連忙報案求救。海巡隊隨即出動直升機救援，而釣客們吹了一晚海風度過驚魂夜，在太陽升起時終於獲救。

▲龍洞4釣客受困待救，海巡申請空勤吊掛成功。（圖／記者孫于珊翻攝）

海巡署第二（北基）巡防區指揮部11日凌晨3時許獲報後，立即派遣北部分署第二岸巡隊龍洞安檢所、第二機動巡邏站及艦隊分署澳底海巡隊，並通報新北市消防局貢寮消防分隊共同投入救援。

▲4釣客國慶連假磯釣，卻因漲潮受困，吹了一晚海風度過驚魂夜後獲救。（圖／記者孫于珊翻攝）

救援現場為龍洞三支，有4名釣客受困在礁岩上，因地形落差及海浪過大，海巡隊立即向內政部空中勤務總隊申請空中偵巡直升機前往吊掛救援，不過由於天色昏暗，直升機待天亮後才展開吊掛，歷時約半小時吊掛後，順利完成救援任務，所幸4名釣客皆無大礙。

▼直升機天亮後展開吊掛，歷時約半小時，順利將4名釣客救起。（圖／記者孫于珊翻攝，下同）

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