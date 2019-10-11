騎車邊看手機撞死人　求償790萬…他委屈：牽車走快車道也有錯　

▲陳姓男子因騎車邊看手機地圖而意外撞死走在快車道的林姓老翁。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名陳姓騎士，因邊騎車邊看手機，撞死牽行腳踏車走在快車道上的林姓老翁，雖經法院依過失致死罪判刑6個月，但家屬仍再對陳男求償790萬。法官認為，死者違規牽行腳踏車行走在機車道，也須負2成過失，因此判定陳男需賠償家屬139萬。

判決書指出，陳姓男子2018年4月間晚間9時許，騎機車行經新竹市中華路時，因邊騎車邊使用手機查地圖，沒想到一時疏忽，撞上一旁牽著腳踏車走在機車道的林姓老翁，林翁倒地、頭部遭重創，送醫後仍不治。



死者林翁妻指出，依民法規定夫妻互負有扶養義務，她已無工作能力來維持生活，雖她有租金收入，但年事已高，醫療花費多，真的無法維持生活，要求陳男應賠362餘萬元的扶養費。另外，她與丈夫結婚43年，感情和睦，但丈夫卻因車禍驟逝，且至今都未道歉，讓她深感痛心，因此再要求300萬精神撫慰金，扣除強制險100萬元，陳男仍應賠562餘萬元。



林翁的兒子也表示，父親的喪葬費置辦了28萬，他自小與父親感情親密，父親的意外死亡，讓他深受打擊，又因處理車禍導致內分泌失調，因此對陳男要求精神賠償300萬及喪葬費28萬餘元，扣除強制險100萬，應賠228餘萬元。



陳男坦承疏失，但認為對方違規牽腳踏車在快車道行走，影響行車安全，也是事故的原因之一，同樣也有過失。且賠償扶養費前提是不能維持生活，但死者妻有房子出租，仍有收入，並不符合條件，自己的薪水也被強制執行中，對方提出賠償金額實在太高，希望法官予以酌減。



法官調查，陳男因肇事撞死被害人，遭依過失致死罪判刑6個月，易科罰金18萬元。只是，陳男騎機車，以左手操作手機看導航，未充分注意車前狀況撞擊死者，乃是肇事主因；被害人牽腳踏車行走，未靠邊行走人行道，反而侵入快車道行走，影響行車安全，也有過失，是肇事次因，認定被告佔8成過失，死者2成過失責任。



法官綜合審酌，認陳男應賠償死者妻扶養費96餘萬及精神慰撫金150萬，共246餘萬元，依過失責任8成，被告應賠197餘萬元；另外，應賠死者兒喪葬費28餘萬及精神慰撫金150萬元，依過失比例8成應賠142萬，所以被告應賠這對母子339餘萬元，扣除強制險200萬，仍應賠139餘萬元。

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