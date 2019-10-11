說好生日送iPhone11！他蘋果盒子內藏「金莎+5000元現金」　女友臉綠秒分手

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▲iPhone 11（圖左）最便宜的64GB款要價24900元；iPhone 11 Pro（圖右）則是35900元起步。（圖／記者邱倢芯攝）

記者黃君瀚／綜合報導

近日有男大生發文，家境不富裕的他靠打工賺取餐費和學費，而女朋友的生日馬上來臨，這段時間她明示、暗示手機舊了，想要最新款的iPhone；他不敢拒絕，更沒有勇氣說真話。生日那天，他跟朋友借了iPhone 11的外盒，裡頭裝入金莎巧克力和5000元現金「給驚喜」，卻換來女友的失望和憤怒，最後以分手收場。

男網友10日晚間在Dcard上貼文，提到前幾天是女朋友的生日，他決定請客吃一頓好料，再送5000元現金讓她去買想要的手機。當時他想著，如果直接拿出5000元實在沒什麼驚喜感，於是找了朋友借iPhone 11手機盒子，上半部放入一盒金莎，底部則是鈔票，「雖然沒辦法給妳買你想要的手機，至少能看出我給妳的滿滿心意。」

無奈事與願違，生日那天2人鬧得很不愉快，當女友收下禮物後拆開的瞬間，一切都變了調，從滿心期待到大暴怒，「我想我會永遠記得你收到打開禮物的那刻，臉上的興奮轉為失望最後生氣的不發一語，直到我送你回家妳都沒再跟我講到一句話。」

當天晚上，他急忙傳Line試圖安撫女友，不料撥電話沒人回應，隔了2個小時才有了音訊，「你知道我當時時多麼焦急與不安的嗎？」對話過程中，他拼了命解釋，卻得不到她的接受和諒解，「總是覺得我很沒用，你什麼要求前男友都能滿足你我卻不能。」

▲男網友貼出和女友的對話截圖。（圖／翻攝Dcard）

儘管他放低姿態道歉，承諾絕對會買iPhone 11當禮物，只是現在還沒存夠錢，又還要負擔學費，女友仍火冒三丈。最後，他實在不知道該怎麼辦了，只得提出分手，「一直想著這幾年來我們的點點滴滴，居然在你生日這天劃下句點。雖然妳可能封鎖我了，但我還是沒辦法封鎖你。不捨，但還是要接受，最後祝福妳能找的一個更愛你的男友。」

2人私訊內容貼上網，不少網友認為放生是正確的決定，「她根本不愛你，分了剛好」、「這種不顧男友錢包的女生太自私」、「根據她的邏輯，可能再幾年就要你送車了」、「雖然很抱歉，但是好爽，這種人連5000都不值」、「她怎麼不去找她前男友復合」、「從對話中感受得到她多愛慕虛榮、愛炫耀。」

不過也有網友認為，男生既然事前答應又拿出iPohne 11盒子，結果讓女生覺得被耍，「我看完後覺得你用i11的盒子裝其他東西送她蠻北爛的......為什麼要給人希望再絕望」、「信用也是很重要的環節」、「我也覺用盒子有夠不爽，我覺得沒要送手機可以直接講，這樣真的會期待很久卻一場空」、「你當下就要說買不起，我覺得你前任生氣也不是沒道理。」

以下為2人Line對話全文：

男：

寶寶

你在生氣嗎......？

（撥出電話無應答）

女：

對阿，我在生氣。你明明知道我沒有錢，你給我5000我是要怎麼買唉鳳？而且今天是你先答應要送我的，如果你沒錢你可不可先講阿，還是你覺得答應過的是（事）有沒有做到都沒關係？那我也要把以前跟你的所有約定都收回，這樣好不好阿？

男：

對不起

應該先跟你講

讓你失望

女：

所以我的生日禮物就是那5000？

你明明知道我期待很久。

男：

等我存夠錢一定幫你買好不好

不要生氣嘛

女：

我已經跟OO還有XX講，我生日時你會送我i11

那明天他們看到我還是拿舊手機，他們會怎麼想？

男：

（鞠躬道歉貼圖）

女：

你知道我前男友只要我一句話，隔天他就買給我了誒

我在你心裡只值5000是嗎？

男：

我已經說了，我不是不送你，是我現在真的沒錢沒辦法送，你也知道我賺的那些的要拿來繳學費

女：

所以呢？

你自己答應過我的

現再怎麼變成是我在為難你了？

只是一隻（支）手機而已，又不是多貴的東西

男：

寶寶，我沒在怪你阿......

你就等我存夠錢我就買給你了

如果你真的不能接受，那我們分手好了，我想我們不適合。

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