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高嘉瑜唱浪子回頭大走音…「想入圍金曲獎」　主持人急搶麥克風：可以了！

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記者呂欣玫／綜合報導

2019國慶大會10日落幕，自詡中華民國官媒的Youtube頻道「眼球中央電視台」也為此舉辦國慶晚會，邀請到行政院長蘇貞昌、議員高嘉瑜、立委參選人吳怡農參與盛宴。在頒獎典禮的環節中，高嘉瑜勇奪「愛國歌手獎」，直呼「我會一直唱，唱到金曲獎！」，也在現場高唱「浪子回頭」，讓頒獎人尷尬地搶回麥克風表示，「不用了、可以了、時間Delay了」。

眼球中央電視台在國慶晚會中，發揮創意頒發數個愛國獎項。其中，高嘉瑜擊敗前台北縣長周錫瑋、香港歌手何韻詩、國民黨議員徐巧芯，奪得「愛國歌手獎」的殊榮，入圍影片中也提到，號稱有絕對音準的高嘉瑜，曾在多個影視政論節目中，大方展現她的才藝，可惜線上的硬體設備都不夠爭氣，讓演出的效果小小打折，但不減政壇歌后的美譽。

高嘉瑜發表得獎感言時表示，很高興有一天可以站在這裡，讓大家知道其實她是被政治耽誤的歌手，「希望下一次我能夠領得是金曲獎」，謝謝多年來一直大力攻擊她，不看好她的這些人，「說我唱歌難聽的，尤其是博恩」，讓她持續努力，不斷地唱、一直在進步、一直唱到最好，並高喊「港湖我贏了！我會繼續唱，我會一直唱，唱到金曲獎！」

▲▼吳怡農奪國家肌器獎、高嘉瑜奪愛國歌手獎。（圖／翻攝自眼球中央電視台）

▲高嘉瑜奪愛國歌手獎。（圖／翻攝自眼球中央電視台，以下同）

接著，高嘉瑜為大家獻唱「浪子回頭」，她說，很高興終於有機會能夠證明歌唱實力，浪子回頭最近很多人在唱，但都沒有辦法唱出那個味道，「今天我希望可以站在這裡，展現我的實力，唱出浪子回頭這首歌真正的意義。」

沒想到高嘉瑜才開口唱兩句就忘詞，還將目光望向頒獎人求救，但頒獎人只是急忙地把麥克風收回，並說「不用了、可以了」，不過，高嘉瑜仍不死心，馬上把麥克風搶回來說，「我還要唱，我練了很久耶。」

▲▼吳怡農奪國家肌器獎、高嘉瑜奪愛國歌手獎。（圖／翻攝自眼球中央電視台）

最後，頒獎人一臉無奈的退回讓高嘉瑜繼續唱，她雖如願唱完，但卻心有不甘的表示，「我可以再繼續唱一次嗎？我剛剛唱得不是很好」，聽到頒獎人冷回「我們時間Delay了好不好」，高嘉瑜才因此作罷，這段小插曲也逗樂現場觀眾，笑果十足。

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