中油搶攻電動機車商機　塔底油變身電池材料「考慮投資設廠」

▲台灣中油公司運用煉化廠重質油料的塔底油研發出高值精碳材料，可運用於電動機車儲電及精製瀝青等應用產品。（圖／台灣中油提供）

記者林淑慧／台北報導

循環經濟正夯，台灣中油公司今（11）日表示，運用煉化廠重質油料的塔底油研發出高值精碳材料，可運用於電動機車儲電及精製瀝青等應用產品，可望針對電池負極材料投資設廠，搶攻電動機車市場大餅。

隨著產業快速發展，為減低空氣汙染如霧霾及PM2.5對人類健康的損害，世界各國紛紛提出對應政策，其中電動車發展為重要目標之一，台灣中油主管表示，「中油軟碳材料」研發的電池，更可以應用於電動車發展。

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▲配合政府推動電動車政策，台灣中油將重質油再利用，研發出快充高效的電池材料。（圖／台灣中油提供）

中油旗下煉製研究所致力高值碳材料開發，目前已成功自重質油料開發兩大類高值精碳材料，包括｢儲能碳材｣與｢精製瀝青｣。儲能碳材方面研發出「中油軟碳材料」，具有快速充放電速度、快充下維持長壽命、高安全性及一般使用下超長的循環使用壽命等特性，非常適合應用於電動機車，並在2018年獲得國家新創獎殊榮。

中油主管表示，精製瀝青可製造高容量人工石墨材料，能應用於3C電子產品，超級電容材料能在短時間內進出大功率能量，亦可進一步製備多種高值應用產品，如中高模碳纖維及球型活性碳等，各有其適合應用之處。

台灣中油表示，旗下的高值化研發項目，不僅是台灣中油推動循環經濟的重要成果，除扭轉傳統石化高耗能、高汙染的企業形象外，也有利台灣中油逐步轉型升級成為高價值、高技術的產業。

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