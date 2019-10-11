「靠著挫折活下去」　李茂生聽少年心聲力推《少年事件處理法》

▲台大法律系教授李茂生。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者崔至雲／台北報導

在台灣大學任教多年的李茂生日前獲選為台大108學年度特聘教授，其中很大的原因是因李茂生在1997年主導的少年事件處理法修法，引入了新元素的修訂，更在今年再新修訂了少事法的實務運用成果，同時創建了少年矯正學校制度，讓台灣少年犯罪人數從每年平均1萬2千人降至8000人次，被外界稱為「少事法之父」。

回憶起當初決定走一條很少人走的路，李茂生向《ETtoday新聞雲》指出，當兵時期他在看守所當預官，遇到了一名18歲的少年，那名少年與其他受刑人不一樣，非常聽話，有一次其他少年要他去偷香菸，少年直接拒絕，結果卻遭到20幾個人連續強暴，肛門直接撕裂，當時的李茂生完全不知道怎麼處理，但卻思考了刑法的真正意義，並下定決心專研監獄學，以及了解監獄人的處境。

請繼續往下閱讀...

李茂生推動監獄人權、少年犯罪者保護等，他指出，這些除了與在看守所遇到的那名少年有關，也與他的家庭教育有關。李茂生說，小時候爸媽沒有嚴厲管教過他，是個被愛包圍的孩子，因此遇到不同社會地位的人，不會有歧視的眼光，同時希望自己是個有溫度的人，但也發現儘管有溫度，無法改變社會，因此最後走一步跌一步，把自己當成sample，拿自己的例子去幫助更多少年受刑人。

▲李茂生日前獲選為台大108學年度特聘教授。（圖／記者崔至雲攝）

李茂生花了多年研究少年犯罪，他認為，少年做錯時，不應罵他或鼓勵他，應撐著他，讓他可以表達自己的心聲。李茂生指出，民國86年在修訂《少年事件處理法》時，就不斷主張身陷司法的少年需要的不是責罵、究責，而是成人的伴同以及自我表達權的保障。伴同可以促進安心，而安心則是自我表達的基礎。如果司法少年可以在處遇的流程中，理解到自己深層的創傷，學會表達自我，並積極尋求他人協助的話，那麼他就踏出了更生的第一步。

李茂生指出，少年犯罪要再次重返社會，很重要的一點就是基本學力，以及營生能力，但是往往少年在矯正學校沒有學習到這兩點，矯正學校應有真正的矯正角度來面對這些少年，但往往還是把矯正學校當成監獄看待，這樣問題少年依然存在，甚至少年從矯正學校出來後，社工偶爾打個電話慰問一下就沒有後續了，而同樣的問題依然存在。他以鄭捷事件舉例，當社會一面導向要將他處死刑時，卻沒有思考他會變成這樣的原因，「人都在那邊了，我們不去理解他，這樣的問題只會一直延續，不會解決」。



回顧自己走過的這些路，李茂生指出，其實還有很多事沒有完成，「沒辦法，我想做的事情太多無法完成了，但這樣也沒關係啦！越多挫折我越覺得自己與眾不同、覺得自己活著！」李茂生期望自己能為這些少年翻轉一些人生，「讓他們做一個真正的人」。

問到是否還會為這些少年做下去，李茂生肯定的指出，還是會繼續做，不只為了自己也為少年，自己預計明年2月退休，「但是心中確實有放不下的東西，有體力，我真的會繼續做下去」。