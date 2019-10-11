報到→上機全有感！星宇航空打造「專屬香氛」　網狂讚：每個環節都有質感

▲星宇航空打造專屬星宇香－「空中的家 Home in the air」，為旅客打造飛機上的舒適圈。（圖／星宇航空提供）

記者賴文萱／台北報導

星宇航空打造「五感」頂級飛行體驗！由國內知名香水品牌P.Seven創辦人潘雨晴操刀，推出星宇專屬香氛－「空中的家 Home in the air」，以星宇航空Logo、企業識別、機艙內裝風格等為靈感，為機艙環境量身打造，要讓旅客視覺與嗅覺感官，都享有猶如翱翔於宇宙中的寧靜與清新，營造輕質優雅、溫暖如家的空間氛圍。未來星宇航空所有機隊、貴賓室等空間，都將使用這款香氛，讓旅客一聞就記住「星宇香」。

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▲星宇香將是旅客一登機的大驚喜，以皮革、針葉、荳蔻、琥珀、雪衫等編織出優雅木質調，呼應大地系機艙風格機艙設備，另外，檀香、鳶尾草根及紫羅蘭讓香氣更為溫潤。（圖／星宇航空提供）



由P.Seven創辦人潘雨晴為星宇航空打造專屬星宇香，以家的清新結合宇宙間寧靜感為發想，選用皮革、針葉、荳蔻、琥珀、雪衫等編織出優雅木質調，呼應大地系機艙風格；以檀香、鳶尾草根及紫羅蘭讓香氣更為溫潤，營造靜心安神、減低焦慮的舒適氛圍。經過多次調整香氣，增加不同層次，星宇航空員工在戶外試香票選，最終選出最多人喜愛的星宇香氛。

「氣味一旦被記住，就成了恒久的信號。」潘雨晴表示，要讓旅客上飛機就有回家的安心感受，是星宇航空和我共同想呈現的氛圍，因此這款『空中的家 Home inthe air』，就是要為旅客打造飛機上的舒適圈，營造一個身心寧靜、舒緩焦慮的氛圍，這樣的無形服務如空氣般，存在卻不打擾，就像星宇航空追求的Luxury—講究又恰到好處的體貼服務。

▲未來在票務櫃檯、貴賓室、機艙空間、機上清潔用品、迎賓毛巾等皆會使用星宇專屬香氛。（圖／星宇航空提供）

潘雨晴成長於花蓮，曾擔任茶道師，擅長將中西茶藝的精髓淬鍊於香氛中，其帶領的P.SEVEN品牌首創台灣茶香水，廣受海外旅客喜愛，不少日、韓、港，甚至是歐洲及中東的旅客特別來台選購，2018年亦被選為坎城影展《臺灣之夜》外賓禮，今年則成為紐約時裝周秀場指定貴賓禮，位於日本東京誠品的分店也於9月盛大開幕，要讓屬於台灣的香氣傳達至國際。

星宇航空表示，「星宇香」將是旅客一踏入機艙的第一個驚喜，希望讓旅客體驗到連呼吸都細心照顧的講究服務。未來在票務櫃檯、貴賓室、機艙空間、機上清潔用品、迎賓毛巾等皆會使用此款香氛，旅客走入星宇空間就如同回家般親切，更將帶著這款獨一無二的「星宇香」飛往國際。

不少網友也紛紛在星宇航空的粉絲專頁留言讚，「每個環節都這麼有質感！」、「讓人更加期待之後在航班上相遇了～」、「好期待搭乘的感覺～」、「用心的航空公司」、「連嗅覺都要征服，太有心了」、「記住星宇的味道，這個好特別，好有創意，星宇果真不同凡響」，不過也有網友細心提醒「可能要注意，有人對香水過敏」。