陸船國慶日越界打撈377kg漁獲　還破壞台灣漁船網具惹糾紛

記者孫于珊／馬祖報導

雙十國慶日竟有一艘大陸漁船越界打撈，還與台灣漁船發生漁事糾紛，馬祖海巡隊獲報後出動掃蕩，於莒光限制水域內強勢登檢，將大陸漁船上的8人一網打盡，並實施漁獲海拋，以保護馬祖海域、維護漁民生計。

▲馬祖海巡查扣一艘越界陸船，緊盯377公斤漁獲全海拋。（圖／記者孫于珊翻攝）

馬祖海巡隊指出，10日中午12時許，PP-3538艇接獲金馬澎分署第十一巡防區雷達通報，於西莒東北方發現一目標持續向西航行且即將進入莒光限制水域，前往查看發現該目標為陸籍「閩長漁23159號」，且該船正在航行作業中。下午1時許又再次獲報，台灣籍漁船「雙發38號」船長說網具疑遭「閩」船破壞了！在考量航行安全情況下，馬祖海巡隊立即加派PP-3571艇前往戒護，並廣播要求「閩」船停船受檢，經海巡人員登檢清查，計有船長等8人。

▲越界陸船涉漁事糾紛，馬祖海巡強勢登檢清查。（圖／記者孫于珊翻攝）

另因應非洲豬瘟疫情橫行，馬祖海巡更加強船上各艙間物品及所帶食物清查，均無相關豬肉及其製品後，押解「閩」船將其所佈放的網具收起，並於下午2時許收起漁網30件及漁獲共計377公斤，同時在瀏泉礁2.2浬處將所有漁獲全數海拋，隨後將「閩」船返回南竿隊部偵辦。經馬祖海巡隊協調後，兩船達成和解協議，「雙」船船長也對海巡署的即時協助深感謝意。

▼馬祖海巡逮捕大陸漁船上的8人，並將該船返回南竿隊部偵辦。（圖／記者孫于珊翻攝）

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