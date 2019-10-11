沒在管中國施壓！裴洛西賀電「中華民國台灣總統」慶雙十　親筆簽名超感人

▲駐美代表處11日慶雙十國慶，裴洛西親自賀電蔡英文。（圖／駐美國台北經濟文化代表處下同）

記者陳亭伃／綜合報導

中華民國108年國慶酒會駐美代表處在當地時間10日舉辦，雖面對近日中國施壓，但美國眾議院議長裴洛西仍代表美國國會，特別發賀電給總統蔡英文，期盼台美關係未來能繼續合作，保持雙邊友好關係，並且對台灣人民獻上誠摯的問候。

駐美代表處今天在雙橡園舉辦中華民國108年國慶酒會，會上特別宣讀裴洛西（Nancy Pelosi）的賀電。賀電中清楚寫下「給中華民國總統蔡英文」，內容中提到台美友誼在互相尊重、合作的關係下，數十年來不曾動搖過，裴洛西則代表美國國會在國慶日對台灣人民致上問候。

▲裴洛西賀電寫下「中華民國台灣總統」。

此外，裴洛西也提到，台灣關係法40周年，加上近日通過台灣保證法，都是美國承諾會維護臺灣人民基本權利與民眾，因此相當期盼未來台灣與美國之間會來有更好的未來與發展，推動台灣子孫後代的和平與繁榮。美國在台協會主席莫健（James Moriarty）致詞時表示。中國近日對台政治、軍事、經濟施壓，美國立場保持一貫態度，並且反對片面改變現狀，兩岸必須在雙邊人民可以接受的情況下和平對話解決。

除了莫健外，也邀請包括友邦駐美國及駐美洲國家組織（OAS）大使暨各國駐美官員、主流社會及僑界領袖等與會，近1500人共同歡慶中華民國國慶。現場傳達印有「TRA@40」意象、台灣味十足的紅豆餅與寶島造型的鳳梨酥，美味的台灣小吃，讓參加者再次體驗台灣美食文化。

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