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習近平今離京出訪印度、尼泊爾　陸外交部：為南亞關係注入新動力

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▲習近平。（圖／路透社）

▲習近平。（圖／路透社）

記者劉亭／綜合報導

大陸國家主席習近平11日搭乘專機離開北京，應印度總理莫迪（Narendra Modi）和尼泊爾總統班達里（Bidhya Bhandari）邀請，於11至13日分別前往印度進行第二次非正式會晤，並對尼泊爾進行國是訪問。

本次陪同習近平出訪的有中央書記處書記、中央辦公廳主任丁薛祥，中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪，國務委員兼外交部長王毅，全國政協副主席、國家發展和改革委員會主任何立峰...等。

大陸外交部次長羅照輝9日於記者會上表示，這是中共慶祝建政70週年後習近平首次出訪，更是時隔23年後，再有中國國家主席訪問尼泊爾，希望本次出訪將能推動中印、中尼乃至中國與南亞關係注入新動力。

▲▼ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 印度總理莫迪（Narendra Modi）。（圖／達志影像／美聯社）

羅照輝指出，兩國領導人去年在武漢舉行首次非正式會晤以來，中印各領域交流合作全面推進。在清奈期間，習近平將同與莫迪總理就事關中印關係發展的全域性、長期性和戰略性問題深入溝通，為下一階段中印關係發展確定基調、指明方向，向世界發出中印一致聲音，為當前充滿不確定性的世界提供穩定性、注入正能量。

而在尼泊爾方面，羅照輝表示，習近平主席將出席班達里總統舉行的歡迎儀式、歡迎宴會，會見班達里總統，同奧利總理舉行會談並見證簽署多領域合作協定，會見尼共聯合主席普拉昌達、尼聯邦議會負責人及有關政黨領導人。

兩國領導人將對中尼關係發展做出新規劃，共同開啟中尼關係快速發展新時代，深化政治互信，夯實中尼世代友好的民意根基，推動兩國高品質共建「一帶一路」，加快推進跨喜馬拉雅立體互聯互通網路建設，為兩國各領域務實合作注入新動能。

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