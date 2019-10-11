詢問度最高的數位帳戶！永豐銀百萬存款高利1.1%　吸引6萬人上門

▲永豐銀數位帳戶存款百萬元以下，都可以享受1.1%的活儲高利，成為現下詢問度超高的數位帳戶。（圖／永豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

永豐銀所推出的數位帳戶「大戶DAWHO」後發先至，今年6月推出至今，以百萬元存款活存利率達1.1%、信用卡指定通路最高8%回饋，已經吸引6萬人上門，也威脅到兆豐銀、華南銀的地位。

為了迎接數位時代、迎戰純網銀，各銀行的數位帳戶之戰，已經白熱化。較受民眾關注的數位帳戶除了包含台新銀行的Richart、國泰世華銀的KOKO、王道銀行的O-Bank、永豐銀的大戶DAWHO；公股銀也積極搶市，像是兆豐銀的MegaLite、華南銀行的SnY等。

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以較受矚目的數位帳戶中，台新銀的Richart是以三種方式擇一，包含設定ACH且每月轉2萬元以上、跨行轉入2萬元以上或者每月使用Richart Visa，消費兩筆等，最高可享活存最高利1%，限額最高50萬元；國泰世華KOKO利率為0.15%，不過跨行轉帳、提款各50次免費；王道銀行的O-Bank從他行單筆轉入3萬元以上，就可以優惠計息存款區間享6個月1.85%利率，存款區限額20萬元。

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永豐銀電子金融處處長黃品睿表示，永豐銀的DAWHO自今年6月上市以來，整合存款、信用卡、外匯以及基金等四大核心功能吸睛，除100萬活存1.1%高利、以及信用卡指定通路回饋高達8%，使用人數突破了6萬人大關；也成為現在詢問度、討論度最高的數位帳戶。

以金管會8月中旬所公布資料來看，今年上半年的數位帳戶，數位存款開戶數已經達到233萬戶，其中台新銀行以136萬戶奪冠，其他2至5名依序為王道銀行36萬戶、國泰世華銀行32萬戶、華南銀行7萬戶及兆豐銀行4萬戶。若永豐銀的開戶數達到6萬人來看，已經威脅兆豐銀、挑戰華南銀的地位。

為了吸引年輕人上門，永豐銀的「大戶DAWHO」再加碼推出「大優貸」不論借款金額手續費最低168元，核貸後一個營業日內快速撥款、隨借隨還，幫助青年勇敢追夢。

▼ 台新Richart現在仍為數位帳戶之王。（圖／台新銀行提供）

▼銀行數位帳戶比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行）