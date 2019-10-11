桃園喜迎46名國慶寶寶　這家醫院接生14名鄭文燦親往道賀

▲鄭文燦親往宏其婦幼醫院探視剛出生的國慶寶寶。（圖／翻攝自宏其婦幼臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

高齡少子化年代，國慶寶寶出生格外受重視！雙十國慶當天，桃園市有46名國慶寶寶出生，中壢區宏其婦幼醫院即幾佔三分之一，市長鄭文燦11日由民政局長湯蕙禎、衛生局長王文彥陪同，抵宏其婦幼醫院祝賀國慶寶寶誕生。宏其婦幼表示，該院試管嬰兒療程平均每個月近50例，懷孕率近50%，對不孕夫妻求子帶來很大希望。

▲鄭文燦祝賀剛出生的國慶寶寶。（圖／翻攝自宏其婦幼臉書）



鄭文燦市長上午在宏其婦幼醫院副院長許淳森及劉興寬陪同，聽取該院為何一日內接生多位的國慶寶寶？宏其婦幼表示，桃園市政府推「健康幸福家庭計畫」提供民眾孕健檢、孕期羊膜穿刺檢查、第一孕期母血唐氏症篩檢、中醫助孕養胎調理及人工生殖補助。其中，到該院接受試管嬰兒療程平均每個月近50例（包括新鮮週期及冷凍週期），懷孕率近50%，對許多不孕夫妻求子帶來很大希望。

▲高齡少子化年代，國慶寶寶出生格外受重視！（圖／翻攝自宏其婦幼臉書）

鄭文燦表示，今年在桃園市15間區域級醫院共有46名國慶寶寶誕生，其中宏其婦幼醫院有14名，包含11名是以自然產誕生，為國慶佳節增添滿滿喜氣。鄭文燦也分別探訪2名國慶寶寶和新生兒父母，其中一名媽媽已生育第三胎，另一名新住民媽媽則是第一胎。

▲宏其婦幼一日內接生14名國慶寶寶，大家很開心。（圖／翻攝自宏其婦幼臉書）

鄭文燦表示，今年桃園新生國慶寶寶人數較去（2018）年增加，代表桃園的人口正在逐步成長，市府也積極推動幸福家庭計畫、產檢補助、生育補助每胎3萬元等多項政策鼓勵年輕家庭生育，增加桃園人口成長幅度。