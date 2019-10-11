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半夜私訊「有點難啟齒」！默契哥秒看破…霸氣1句：借多少　驚呆友人

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲友人有事相求，原PO一秒看破意圖。（圖／（左）翻攝自爆廢公社公開版、（右）記者李佳蓉攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真正的好朋友不用廢話」，一名男網友貼出自己和好友的訊息截圖，只見對方先是問「睡了？」接著就說自己有點難以啟齒，沒想到原PO馬上看穿意圖，一句話讓好友驚呼「為什麼你知道？X！」也意外展開一場網友們的搶人大戰，「我需要你這個朋友」、「好友還有空位嗎」、「睡了嗎？我也有點難以啟齒。」

這位男網友在臉書《爆廢公社公開版》貼出自己和好友的對話，對方先是密「XX（原PO名字）」、「睡了？」看到訊息後，原PO就回「還沒，怎麼了？」友人這時突然說「有點難以啟齒。」

請繼續往下閱讀...

通常這時候可能還要拖個2、3句，才會知道對方到底想說什麼，沒想到原PO直接回問「想借多少？」讓友人嚇了一跳「蛤」，原PO則是用回覆功能、回覆「有點難以啟齒」這句話，「不然你想說什麼？」

看到原PO的訊息，朋友直接驚呼「為什麼你知道」、「X」、「X的」，原PO更帥氣拋出一句「你以為我是誰？」這時友人才道出原因「就是，我想繼續上教練課，可是我不知怎麼跟我媽開口」、「想說跟你週轉。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲原來友人是想要借錢啊 XD（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

看到貼文後，馬上就有一堆網友搶著要當原PO的朋友，「XX睡了嗎？我最近也手頭也很緊」、「XX，睡了嗎？
我也有點難以啟齒」、「XX，睡了嗎？還沒睡對吧！我知道你一定還沒睡」、「有點難以啟齒，我的銀行帳戶給你了」、「XX記得國小我借你的5塊錢嗎？」

留言讓不少人笑噴，大家紛紛留言，「我只知道，好朋友都會先把對方的台詞講完」、「我看你今晚也不用睡了」、「好多人開始關心XX」、「XX先生，麻煩你到這裡領一下你朋友們，你朋友跟你朋友的期望們多到，我覺得有點害怕」、「現主時刷一排好友」、「這是刷一整排XX的概念。」

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