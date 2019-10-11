華為失去Google服務「少賺逾100億美元」　任正非：沒有多大的影響

▲任正非接受《財富》採訪，透露缺乏Google服務只是少賺100多億美金，沒有太大影響。（圖／翻攝自華為心聲社區）

記者吳美依／綜合報導

華為（Huawei）執行長任正非表示，儘管無法使用Google的服務，也不擔心歐洲市場的銷售狀況，「也就降低100多億美元左右的銷售收入。對我們來說，沒有多大影響。」據了解，華為8月宣布，已經自主研發智慧型手機操作系統「鴻蒙」（HarmonyOS），積極展現出發展軟體的企圖心。

根據《北京商報》，任正非接受美國《財富》（Fortune）雜誌採訪，談論鴻蒙系統與5G專利許可。他被問及無法使用Google服務時回應，歐洲銷售市場不會受到太大影響，「也就降低100多億美元左右的銷售收入。」

▲任正非表示，要把鴻蒙發展成媲美蘋果IOS的智慧型手機操作系統。（圖／路透）

任正非也指出，雖然華為的優勢在於硬體，但在接下來2到3年內，甚至更短的時間裡，就可以把鴻蒙發展成媲美蘋果（Apple）IOS的操作系統，改善軟體方面落後的狀況。他也透露，願意遵循國際專利訴訟上的「FRAND原則」，公平且完整地將5G專利許可給美國，一方面促進國際關係，一方面增加競爭對手。

根據華為2019上半年業績報告，其實現銷售收入為4013億人民幣（大約新台幣1.72兆元），比去年增加23.2%，淨利潤來到8.7％。董事長梁華也指出，今年將會投入1200億人民幣（大約新台幣5165億元）到研發部門當中。

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