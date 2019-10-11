主播媽棚內直播土軍攻打敘北突發新聞　萌娃亂入討奶喝

▲（影片取自youtube／MSNBC）

實習記者周依儒／綜合報導

美國MSNBC新聞台的主播考特妮（Courtney Kube）在9日播報直播新聞時，她4歲的兒子雷恩（Ryan）突然跑進畫面中找媽媽撒嬌，影片一曝光後萌翻網友，紛紛留言表示超可愛！而在兒子亂入當下時，考特妮也表現鎮定，立即請導播切換畫面，展現了專業的一面。

▲雷恩亂入媽媽的播報間。（圖／翻攝自instagram／MSNBC）

影片中可以看到，考特妮原本正專業的播報著土耳其攻打敘利亞北部的新聞，但過沒多久，穿著黃色上衣的雷恩突然從畫面的右下角出現，一開始考特妮完全沒受影響，只默默的把兒子推開，但沒想到下一秒雷恩竟然失控摸上媽媽的胸部。這也使得考特妮不小心笑場，但在被影響的同時，她立即請導播立即將畫面切換到地圖，播報的聲音也並未因兒子亂入而暫停，非常專業。

▲MSNBC的貼文。（圖／翻攝自twitter／MSNBC）

隨後MSNBC也在Twitter上分享了這段影片，並幽默表示「有時候突發狀況就發生在你播報突發新聞的時候。」而許多網友除了盛讚考特妮的專業及敬業態度，更被雷恩天真可愛的樣子萌翻。

而小孩亂入父母直播的情況也不是第一次發生，2017年釜山大學政治學的副教授羅伯特（Robert Kelly）在家中接受英國BBC的直播訪問時，女兒瑪莉恩(Marion)和兒子詹姆士(James)也是突然跑進房間內，特別是瑪莉恩搖頭晃腦闖進房間內的樣子萌翻眾人，亂入的的影片也隨即在網路上爆紅。

▼當年爆紅的BBC直播訪問（影片取自youtube／BBC NEWS）