NBA上海賽坐滿滿...陸網喊丟臉！　號召「跪族籃孩」抵制深圳場

▲NBA上海賽，現場球迷擠爆場館。（圖／路透）

記者劉亭／綜合報導

NBA事件持續延燒，雖然大陸沒有電視轉播，贊助商也全撤，但中國賽上海場比賽仍低調開打，現場也坐滿了NBA球迷們。這樣座無虛席的狀況也讓許多大陸網友氣結，之後網路上以「跪族篮孩」稱呼這些球迷，並且號召大家罷看接下來的深圳場。

NBA上海場比賽9日如期舉行，現場坐滿球迷，許多人手持五星旗、身上也貼著五星旗貼紙，但許多大陸網友見到此幕仍然相當不滿，不但在微博罵「丟臉丟到國外」、「真的是丟臉，丟國家的臉」，更稱呼這群入場看球賽的人稱呼為「跪族籃孩」。

「帝吧官微」凌晨也發文表示，「我們不能被人打了左臉，再把右臉轉過去等人來打！如果很多球迷不關心政治，不看新聞，我們就要站出來傳播真相，並告訴他們，在民族大義、國家主權問題面前，我們的心都應該是一致的，香港是中國的！第一次很多人會選擇原諒，第二次呢，不要成為真正的『跪族籃孩』！請罷看12號NBA中國賽深圳場」

「跪族籃孩」指的是2019年10月10日上海某籃球場內，入場支持NBA中國賽，導致中國被國外網站嘲諷的中國球迷。許多網友紛紛怒留言，「可以退票，可以退票，可以退票。重要的事情一定要說給某些人3遍聽。」「太高看他們了，這群人根本沒骨頭」、「都這個節骨眼了，再去現場呐喊助威可就真是長跪不起了」、「中國式抵制」。

▲LeBron James 出席NBA上海賽。（圖／記者陳政錄攝）