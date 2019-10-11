「靈骨塔+骨灰罈」一組50萬！高超話術設迷思陷阱　3年詐走40人上千萬

記者邱中岳／台北報導

北市警方陸續接獲民眾報案，有人以賣靈骨塔、骨灰罈投資為由詐走鉅額款項。警方追查，涉案嫌犯為幫派成員，吸收民眾投資靈骨塔位，甚至還主打「靈骨塔+骨灰罈」一組50萬，但等購買者要簽約時又聲稱業務員遭主管調查為由拖延，讓被害人血本無歸。

▲王姓嫌犯成立虛構公司販售靈骨塔，3年內詐40人共計金額上看千萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方調查，28歲的王姓嫌犯，平時自稱四海幫成員，吸收小弟並成立人頭公司，誘騙民眾投資靈骨塔位，主要針對年長者下手，還有被害人慘遭詐走200多萬元。警方估計3年來被害人多達40人，且損失金額高達上千萬，警方日前也一舉逮捕王嫌等10人到案。

▲王姓嫌犯夥同成員詐騙千萬，警方日前到王嫌等人家中搜索。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，王嫌主要除吸引民眾投資靈骨塔位外，還會佯裝幫忙原先購買塔位的民眾找買家，但又改口稱買方需要大量塔位，要求對方再購買後轉售，讓被害人陷入迷思後詐取現金，等到要簽約又藉口公司內部調查業務員的疏失為由拖延。

▲警方透露，王嫌等人平時風格兇狠，除了詐騙之外也常在外與人發生衝突。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方報請台北地檢署指揮，在4日拘提王姓幫派組合成員10人到案，並查扣教戰手冊、帳簿、手機及贓款新臺幣97萬餘元、保時捷休旅車、點鈔機等證物，全案依違反組織犯罪防制條例、洗錢、詐欺等罪嫌隨案移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。

警方透露，王嫌與旗下小弟平時行事風格相當兇狠，在2018年間於KTV歡唱飲酒後，離開時與人看不順眼就叫人前來助陣，而事後也在三重因與人起衝突痛扁對方。

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